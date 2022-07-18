Kabine Toplantısı ardından Başkan Erdoğan’dan önemli mesajlar

Milyonlarca genç Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları için yeni bir düzenleme bekliyor. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

NATO Madrid Zirvesi'nde ülkemizin krizler konusundaki yaklaşımını en üst düzeyde ilettik. İsveç ve Finlandiya şartlara uymaz ise NATO üyeliklerini donduracağımızı buradan açıkça söylüyoruz. İsveç'in özellikle bu konuda iyi bir görüntü vermediğini görüyoruz. Bizim duruşumuz çok netttir, gerisini kendileri bilir.

FETÖ'cü alçakların tasfiyesinin hemen ardından en kritik ve başarılı sınır ötesi harekatları gerçekleştiren ordumuza güvenimiz artmıştır. Bayram günlerinde de telefon diplomasimiz kesintisiz devam etti.

Ege ve Akdeniz bölgemizdeki yangınları yakından takip ettik, bakanlarımızdan bilgi aldık, gerekli bilgilendirmeleri yaptık. 15 Temmuz mitingiden vatandaşlarımız ile kucaklaşarak gazilerimize şükranlarımızı sunduk, şehitlerimizi yad ettik. Sayın Devlet Bahçeli ile Saraçhane'deydik. Yarın İran'daki toplantı nedeniyle birazdan İran'a gideceğiz. Perşembe günü ise MGK'yı yapacağız. Aşk ile çalışan yorulmazmış diyerek çalışmaya devam edeceğiz.

Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkaracak projelerimizi inşa etmek için çalışıyoruz. İzmit Körfezi'ni mevcut otoyoldan geçmek 1-1.5 saat. Feribot ile ise neredeyse ulaşmak 1 saat.

Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkaracak projelerimizi inşa etmek için çalışıyoruz. İzmit Körfezi'ni mevcut otoyoldan geçmek 1-1.5 saat. Feribot ile ise neredeyse ulaşmak 1 saat.

Osman Gazi Köprüsü'nden 684 bin araç sadece bayramda geçti. Bu herkesin harcı değil Bay Kemal. İzmir-İstanbul otoyolu ve Osman Gazi Köprüsü üzerinden yapılan yol keyif halini alarak çile olmaktan çıkmıştır. Bu yol olmasa yoğunlukta ulaşım kilitlenecekti.

Osman Gazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolunun garanti karşılama oranı yüzde 116'ya çıkmıştır. Bu tek kuruş harcanmadan inşa edilen projenin kazanç da sağlamaya başladığını gösteriyor.

Türkiye gerçekten çağını farklı bir şekilde yaşamaya başladı. Devletin kasasından tek kuruş çıkmadan inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 14 Temmuz'da 14 bin 200 araç kullandı. Nereden nereye... Bir süre sonra bu köprümüz de Osman Gazi Köprüsü gibi geçiş garantisinin üzerine çıkacaktır. Yavuz Sultan Selim Köprüsü günlük ortalama 60 bin araç geçişi ile kamu-özel iş birliğinin en güzel örneklerindedir.

Yatırım düşmanları ile ayağımıza çelme takmaya çalışıyorlar. 8.5 milyondan araç sayısı veriyorum 26 milyona çıkarak 3 kat artmıştır. Hani ekonomik sıkıntıdan bahsediyorduk. Rakam ortada. Şu an otomobil satış yerlerinde birinci el araç bile bulmakta sıkıntı çekiyorlar. İkinci el ile işi idare etmeye çalışıyorlar. Buna rağmen 112 milyar dolarlık altyapı sayesinde trafik kazası oranları yüzde 82 azalmıştır. Hava yolunda da rekor üzerine rekor. İstanbul Havalimanı 1400 uçağın kalkışına hizmet vermiştir. Bu yoğunluğu Yeşilköy'ün kaldıramayacağını akıl ve vicdan sahibi herkes kabul edecektir. Dünya çapında birinciliklere doymana İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak gösterilmektedir. Ülkemizde 20 yılda asırlık kalkınma altyapısı kazandırmak ile gurur duyuyoruz. Bugüne kadar neyin sözünü verdiysek yaptık. Bundan sonra da milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmeyi sürdüreceğiz.

"BU FIRTINAYI ATLATMAKTA KARARLIYIZ"

Ülkemiz bir süredir istisnai olaylara tanık oluyor. İstisna çukur eylemlerinde milli birlik ve beraberliğimizi yıkma girişimi olarak tezahür etmiştir. Bu istisna 7 Haziran 2015 seçimlerinin ardından oluşan siyasi belirsizliği felç etmek için tezahür etmiştir. 15 Temmuz darbe girişimi ile milletimizin esir alınmaya çalışılması ile tezahür etmiştir. Bu istisna 2018'deki ekonomimizi mahvetme söylemleri ile tezahür etmiştir. Bu istisna 2021 Aralık ayında başlatılan panikle ülkemizi kur dalgasında boğma girişimi ile tezahür etmiştir. Bu istisna hala maliyet artışları ile açıklanamayacak fiyat artışları ile tazahür etmeye devam etmektedir. Bu küresel fırtınadan Türkiye'yi kurtararak sahili selamete kavuşturmakta biz kararlıyız. Geçmişten bugüne edindiğimiz tecrübeler ışığında yönetim sisteminde de köklü değişiklikler gerçekleştirdik.

Kurdaki dalgalanmanın ve fiyat artışlarının insanlarımıza verdiği zararı telafi etmek için adımlar atıyoruz. Gelirleri artırmak için artışlar yapıyoruz. İnsanımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik. Yıl sonunda sabit gelirlilerin durumunu değerlendirerek yeniden artış yapacağız. Türkiye'yi 2023 hedeflerine kavuşturduğumuz gibi 2053 vizyonuna da ulaştıracağız. Ülkemizi vesayetin zincirlerinden, terör örgütlerinin pençesinden, dışarıdaki düşmanların tuzaklarından velhasıl 20 yıldır bunca badireden nasıl kurtardıysak bundan sonraki sıkıntılardan da biz kurtaracağız. Yeter ki sabredelim, yeter ki üretelim, yeter ki kardeşliğimize halel getirmeyelim.

Sporcularımız bu yılın ilk 7 ayında uluslararası gösterdikleri başarılarla bizleri gururlandırdı. Sporcularımız son olarka Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda başarı çıtasını artırdı. 108 madalya ile dönen sporcularımızı şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum.