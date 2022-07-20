“Yeniden kapanma olmayacak”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrasında soruları yanıtladı. Koca, artan vaka sayılarına karşın ciddi bir hastane yükünün olmadığını belirtti. Vatandaşı aşı olmaya davet eden Bakan Koca, yerli aşının oldukça etkili olduğunu belirterek, "Aşı olmak isteyen vatandaşlarımızın Turkovac aşısını olmayı önemsemelerini isterim. Yerli aşımız oldukça etkili. Sonuçlarından memnunuz" dedi.

AŞI VE TEDBİRE DEVAM

"Kalabalık ortamlarda riskli isek maskeyi takmamız gerektiğini, eğer kendimizde üst solunum yolu enfeksiyonu belirtisi mevcut ise başkasına bulaştırmamak için maske takmak gerektiğini biliyoruz" diyen Koca, şöyle devam etti: "Kişisel tedbirlere uyarak kovid ile yaşamayı artık öğrendik. Kovid bitmeyecek. Ağır influenza tablosu gibi gelişiyor. Ek hastalığı olanlarda bu belirtiler daha belirgin, hastaneye yatışa kadar giden sonuçlara sebep olabiliyor. Onun için biraz daha dikkatli olmamız lazım" ifadelerini kullandı. Yeni yoğun bakımların açılmasının söz konusu olmadığını belirten Koca sözlerini şöyle tamamladı: "Panik havası yok. Yeniden kapatma ve benzeri durumlar olmayacak. Aşımız var, ilacımız var, tedbirlere devam."