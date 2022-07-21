Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye’nin hiçbir zaman sivillere yönelik saldırı gerçekleştirmediğini tüm dünya bilir

Güvenlik kaynakları, Irak'ın kuzeyinde sivillerin öldüğü saldırının teröristler tarafından düzenlendiğini bildirmişti. Terör örgütünün dağılma noktasına geldiğini aktaran kaynaklar, örgütün yalan ve dezenformasyon gibi ahlak dışı yollarla çıkış arayışında olduğunu kaydetmişti.

"HERHANGİ BİR SALDIRIMIZ OLMAMIŞTIR"

Dün yapılan Dışişleri Bakanlığı açıklamasından sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan da flaş bir açıklama geldi. Çavuşoğlu, "TSK'dan aldığımız bilgiye göre sivillere yönelik herhangi bir saldırımız olmamıştır" sözlerine yer verdi.

"KİMSEDEN İCAZET ALMAYIZ"

Suriye meselesine de değinen Bakan Çavuşoğlu, "Elimiz kolumuz bağlı kalamayız. Bugüne kadar yaptığımız harekatlarda kimseden icazet almadık doğrusu. Almayız da" dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK SİVİLLERİ HEDEF ALDI

Güvenlik kaynakları, Irak'ın kuzeyinde Parakh köyü civarında bir patlama sonucunda ölen ve yaralanan insanlar olduğuna dair bazı bilgiler alındığını belirtti. Terör örgütü PKK/KCK'nın masum sivilleri hedef aldığı, bölge halkının köylerine, tarla ve bahçelerine gidemediği gerçekleri biliniyorken bu tür haberlerin, yapılan yalan haberlerin dikkatleri dağıtmak, algı oluşturmak için maksatlı ve yanlı olarak yayınlandığını kaydeden kaynaklar, söz konusu olayın teröristler tarafından düzenlendiğinin anlaşıldığını ifade edildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Nitekim, dün yaşan hadisenin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama gelmişti. Bakanlığın açıklaması şöyleydi:

"Irak'ın Dohuk Vilayeti'nin Zaho İlçesi'nde bir dere kenarına bugün (20 Temmuz) gerçekleştirilen saldırıda, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği; 23 kişinin ise yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor; yakınları başta olmak üzere dost ve kardeş Irak halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısındadır. Türkiye terörle mücadelesini uluslararası hukuka uygun şekilde, sivillerin, sivil altyapının, tarihi ve kültürel varlıklar ile tabiatın korunmasına azami hassasiyet göstererek yürütmektedir. Masum insanları hedef alan ve terör örgütü kaynaklı olduğu değerlendirilen bu gibi saldırılarla ülkemizin terörle mücadeledeki haklı ve kararlı tutumunun hedef alındığı kıymetlendirilmektedir.

"GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKMASI İÇİN ADIM ATMAYA HAZIRIZ"

Türkiye gerçeğin açığa çıkması noktasında her türlü adımı atmaya hazırdır. Irak hükümeti yetkililerini hain terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya, bu elim hadisenin gerçek faillerinin açığa çıkarılması için iş birliği yapmaya davet ediyoruz.