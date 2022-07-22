31 Ağustos’a kadar ormanlara giriş yasak

İÇİŞLERİ Bakanlığı AFAD Başkanlığı, valiliklere 'Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler' konulu genelge göndererek, orman yangını için riskli bölgelerdeki ormanların çevresinde ateş yakılmasının ve orman alanlarına girişlerin 31 Ağustos 2022 tarihine kadar yasaklandığını duyurdu.

Ayrıca kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecek. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımına müsaade edilmeyecek. Öte yandan orman görevlileri ile birlikte jandarma ve polis devriyeleri sürekli hale getirilecek, devriye zamanları sıklaştırılacak.