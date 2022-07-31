KPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) Oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'ları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 31 Temmuz 2022 tarihinde saat 17.50'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz."