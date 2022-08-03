Erdoğan’ın Soçi ziyaretinde masada 5 konu olacak

ULUSLARARASI arenada sorunların çözümü için yoğun bir çaba sarf eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ağustos'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de bir araya gelecek. Böylece Başkan Erdoğan, İran'daki zirvenin ardından 15 gün sonra yeniden Putin ile bir araya gelmiş olacak.

BAYKAR İŞBİRLİĞİ DE GÜNDEMDE

TÜRKİYE'NİN Suriye'ye gerçekleştireceği olası operasyon, terörle mücadelede Suriye'deki son gelişmeler ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, Türkiye'nin çabasıyla oluşturulan "tahıl koridoru" konularının yanı sıra savunma sanayi ve enerji alanında işbirliği konuları masada olacak. Dünyaya parmak ısırtan Türk İHA-SİHA teknolojisi alanında atılabilecek adımlar ve Putin'in BAYKAR'la birlikte çalışma önerisinin yanı sıra, Akkuyu Nükleer Santrali konusundaki işbirliği de toplantılarda gündeme gelecek. Kritik küresel mevzuların da ele alınacağı toplantılarda Afganistan ve Libya'daki güncel duruma ilişkin fikir teatisi yapılacak. Erdoğan ve Putin en son 19 Temmuz'da "Astana Formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı" için gittikleri Tahran'da ikili bir görüşme yapmıştı.