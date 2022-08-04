27 bin ton mısır İstanbul’dan yola çıktı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Odessa Limanı'ndan Lübnan'ın Tripoli Limanı'na doğru yola çıkan Sierra Leone bayraklı, 27 bin ton mısır taşıyan "Razoni" adlı gemi, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde demirledi.

Milli Savunma Üniversitesi yerleşkesinde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, dün sabah saatlerinde gemiye giderek inceleme yaptı. Denetim sırasında geminin çevresinde Sahil Güvenlik ekipleri önlem aldı.

Geminin seyrini ve takibini yapan merkezde görevli temsilciler tarafından, anlaşma kapsamında mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusundaki denetim yaklaşık 1,5 saat sürdü.

'DEVAMLILIK ÖNEMLİ'

DAHA sonra gemiden ayrılan temsilciler, Rumeli Hisarı Limanı'na hareket etti. Gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi ve onay verilmesinin ardından İstanbul Boğazı'na demirleyen gemi, Lübnan'a gitmek üzere hareket etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında tahıl sevkiyatına değindi. Zelenski, "Ukrayna'dan tahıl taşıyan ilk gemi İstanbul Boğazı'na ulaştı. Şimdiki amacımız devamlılık. Diğer gemiler de var. Hem yükleme yapanlar hem de limana yaklaşan gemiler var. Süreklilik ve düzenlilik gerekli ilkedir. Tarım ürünlerimizin tüm tüketicilerinin buna ihtiyacı var. Ukrayna tarım ihracatını eski haline getirmenin neden önemli olduğu hakkında çok şey söylendi. Şimdi sadece bir detay ekleyeceğim. Çiftçilerimizin ve tarım şirketlerimizin gelecek yılın ekimi için yeterli kaynağa sahip olması için bu yıl ihracata ihtiyaç var. Bu, ülkemiz için de bir gıda güvenliği meselesidir. Şimdi önümüzdeki yılı güvence altına alıyoruz" diye konuştu.