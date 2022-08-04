Yüksek Askeri Şura’da gündem görev süreleri

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün toplanıyor. Külliye'de gerçekleştirilecek YAŞ'ta albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ve Milli Eğitim Bakanı Özer ile geçen yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Orgeneral Avsever Şura'da ilk kez yer alacak. Şura toplantısı öncesinde Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret edecek.

KOMUTA KADEMESİ

RESMİ Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Genelkurmay Başkanlığı görev süresinde düzenlemeye gidilmişti. Buna göre, Genelkurmay Başkanı'nın yaş haddi birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanı onayı ile uzatılabilecek. Bu kapsamda Org. Yaşar Güler'in görev süresinin de Erdoğan'ın onayıyla uzatılması bekleniyor. Görev süreleri geçen sene 1 yıl uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün durumları da Şura'da görüşülecek. Şura toplantısında bazı korgenerallerin terfi durumları da değerlendirilecek.