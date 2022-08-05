ALES 2 ne zaman yapılacak? ALES 2 Sınav giriş yerleri belli oldu mu?

ÖSYM takvimine göre ALES 2'nin ne zaman yapılacağı belli oldu. Önümüzdeki haftalarda yapılacak sınavın sonucu 9 Eylül 2022 tarihinde belli olacak.
ALES/2 NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM'nin güncel sınav takvimine göre, ALES 21 Ağustos 2022 tarihinde organize edilecek. Sınavın sonuçları 9 Eylül 2022 tarihinde ilan edilecek.
ALES SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES 2 sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı. Adayların bu belgeyi, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinmeleri gerekecek.
ALES'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir.
Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.
ALES NASIL OLACAK?
Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.