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Haberler Gündem ALES 2 ne zaman yapılacak? ALES 2 Sınav giriş yerleri belli oldu mu?

ALES 2 ne zaman yapılacak? ALES 2 Sınav giriş yerleri belli oldu mu?

Son dakika... Akademik Personel Seçme Sınavı ne zaman yapılacak? ALES/2 sınav giriş yerleri belli oldu mu? Akademik Personel Seçme Sınavı, ÖSYM tarafından yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için yapılır. Başvuruların tamamlanmasından sonra sınav yerlerinin açıklanmasını bekleyen adaylar, giriş belgelerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, ALES 2 ne zaman? Giriş yerleri ne zaman belli olacak?

05.08.2022, 16:38 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022, 16:39

ÖSYM takvimine göre ALES 2'nin ne zaman yapılacağı belli oldu. Önümüzdeki haftalarda yapılacak sınavın sonucu 9 Eylül 2022 tarihinde belli olacak.

ALES 2 ne zaman yapılacak? ALES 2 Sınav giriş yerleri belli oldu mu?

ALES/2 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin güncel sınav takvimine göre, ALES 21 Ağustos 2022 tarihinde organize edilecek. Sınavın sonuçları 9 Eylül 2022 tarihinde ilan edilecek.

ALES 2 ne zaman yapılacak? ALES 2 Sınav giriş yerleri belli oldu mu?

ALES SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES 2 sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı. Adayların bu belgeyi, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinmeleri gerekecek.

ALES 2 ne zaman yapılacak? ALES 2 Sınav giriş yerleri belli oldu mu?

ALES'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir.

ALES 2 ne zaman yapılacak? ALES 2 Sınav giriş yerleri belli oldu mu?

Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.

ALES 2 ne zaman yapılacak? ALES 2 Sınav giriş yerleri belli oldu mu?

ALES NASIL OLACAK?

Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

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