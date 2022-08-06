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Haberler Gündem DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları bu hafta belli oluyor mu? ÖSYM açıklamada bulundu mu?

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları bu hafta belli oluyor mu? ÖSYM açıklamada bulundu mu?

Son dakika... Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler, örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmak için ÖSYM'nin düzenlediği DGS'ye girdi. Adaylar, sınav sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyor. Gözler ÖSYM'ye çevrildi! ÖSYM'nin takviminde yer alan bilgiye göre DGS sonuçlarının Ağustos ayının 2. haftasında açıklanması bekleniyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları erken açıklanır mı?

06.08.2022, 11:03 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022, 11:07

DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022-DGS sonuçları 12 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2022-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları bu hafta belli oluyor mu? ÖSYM açıklamada bulundu mu?

DGS TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

DGS tercih kılavuzunda yükseköğretim kontenjanları, puan türü, okul kodları yer alacak. DGS taban puanları için 2021 yılına ait verilere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

2021 DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları bu hafta belli oluyor mu? ÖSYM açıklamada bulundu mu?

2022 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından DGS tercih süreci başlayacak. Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmıştı. DGS tercihleri YKS yerleştirmeleri sonrası başlıyor.

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları bu hafta belli oluyor mu? ÖSYM açıklamada bulundu mu?

2021 yılının bilgileri göz önünde bulundurulursa, bu sene de DGS tercihlerinin ağustos sonunda başlaması bekleniyor.

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları bu hafta belli oluyor mu? ÖSYM açıklamada bulundu mu?

DGS PUANININ HESAPLANMASI

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. 2021-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2022-DGS'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2022-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2023-DGS'de ilgili ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.

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