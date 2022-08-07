KPSS’de şaibeler ortadan kaldırılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Soçi ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetine icabetle Soçi'ye yaptığı çalışma ziyaretinin olumlu, başarılı bir şekilde tamamlandığını ifade eden Erdoğan, "Putin'le 19 Temmuz'da Tahran'da bir araya gelmelerinin ardından Soçi'de ikili ilişkileri ve uluslararası meseleleri etraflıca değerlendirdik. Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyimizin müteakip toplantısını Türkiye'de yapmak üzere Sayın Putin'e davetimi gerçekleştirdim" dedi.

'TUTMADI ÇÜNKÜ DURUMU GÖRDÜK'

KPSS iptal sürecinin detaylarını paylaşan Erdoğan, "FETÖ'cü grup mu desek; 6'lı masa mı desek; bir de masanın altı var, yedi. Şimdi dikkat ederseniz, aynı anda hepsi adeta aynı cümlelerle, aynı kelimelerle bunu tanımlamaya çalıştılar. Yani biz orada boşta bulunsak veya boşluğa düşsek bunu seçime kadar satacaklardı. Tabii bu tutmadı. Çünkü biz durumu gördük" dedi.

ÜST DÜZEY BİR EKİP OLUŞTURULDU

Erdoğan, "Durumu gördükten sonra, ÖSYM başkanı olan arkadaşımızı soruşturmaların hayırlı bir netice vermesi noktasından hareketle görevden almak suretiyle oraya, 24 saati bulmadan bir arkadaşımızın atamasını yaptık. Üst düzey ekip oluşturduk. Önümüzdeki ayın 17'sinde de süreci başlatma kararını aldık. Sınavı iptal edilenlerden herhangi bir ücret talebi kesinlikle olmayacak. ÖSYM, bundan sonraki süreci, kademeleri en güzel surette devam ettirerek, şaibeleri de ortadan kaldırarak yoluna devam edecek" dedi.

BİZİM KİTABIMIZDA UYUŞTURUCUYA YER YOK

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, İzmit Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen TOKİ Konutları, KYK Yurtları ile diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan, "Bizim kitabımızda uyuşturucuya yer yoktur. Mücadelemizi de sonuna kadar verdik, veriyoruz ve vereceğiz." dedi. Başkan Erdoğan, "(6'lı masa) Her kafadan bir sesin çıktığı bu curcuna masasını, bir değil birkaç aday çıkartabilecek kapasitede görüyorum. El ele vereceğiz ve inşallah 2023'ün Haziran'ından Cumhur İttifakı olarak zaferle çıkacağız" diye konuştu.

Kalabalığın "Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek" şeklindeki coşkulu tezahüratları üzerine "Maşallah, bu ne büyük coşku." diyen Başkan Erdoğan, kurdele keserek eserlerin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan ayrıca şehit piyade uzman çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın ailesini ziyaret edip başsağlığı diledi.

'ÜLKEMİZ İÇİN GURUR KAYNAĞI'

BAŞKAN Erdoğan, Bilişim Vadisi'nde 'Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Çoğu kendi imkanlarımızla yerli ve milli helikopterlerimizi, roket ve mühimmatlarımızı, eğitim uçaklarımızı, zırhlı araçlarımızı, gemilerimizi, torpidolarımızı hava savunma sistemlerimizi tasarladık, geliştirdik ve ürettik. Bazıları bu başarıları görmezden gelse de 20 yılda yapılanların ülkemiz için büyük bir gurur kaynağı olduğunu biliyorum" dedi.

'EKONOMİK İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ'

PUTİN ile ikili görüşmelerinde ticari ve ekonomik işbirliğinin daha da geliştirilmesi üzerinde etraflıca fikir alışverişinde bulunduklarını ifade eden Erdoğan, "Ticarette hedefi daha önce 100 milyar dolar olarak ifade etmiştik. Bu doğrultuda enerji başta olmak üzere, ticaret, turizm ve tarım gibi alanlarda işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz. İkili ticaret hacmimizin daha dengeli bir zemine kavuşmasını temin etmek noktasında kararlıyız. Ekonomik ve ticari ilişiklerimize dair yol haritası mahiyetinde bir mutabakat zaptı da Soçi'de Ticaret Bakanımız ile Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak tarafından imzalandı" diye konuştu.

'YATIRIM YAPMAK İSTEYEN HERKESE KAPIMIZ AÇIK'

TÜRKİYE'NİN ülkeye yatırım yapmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bizim şu anda Türkiye olarak kapımız herkese açık. Ülkemizde kimler yatırım yapmak isterse biz onlara her türlü desteği veririz. Çünkü Türkiye dünyada sadece bu son gelişmelerde değil, bunun dışında da serbest pazar ekonomisinin en önemli bir açık kapısıdır" dedi.

ERDOĞAN, "Kuzey Irak'taki Zaho olayını sormak istiyorum. Hem dış politika açısından hem iç politika açısından soracağım. 9 sivil öldürüldü iki hafta önce. Bu 9 sivil defnedilmeden işi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığına dair tezvirat yaptılar. Daha önce gerek Dışişleri gerekse Savunma Bakanlığımız açıklamaları yaptı. Bu, terör örgütü PKK'nın bilindik saldırılarının bir değişik versiyonu. Nasıl bugüne kadar bu tür şeyleri yapıp ondan sonra kaçtıysalar, ortada görünmeme gibi yolları seçtiyseler şimdi burada da yine aynı şekilde bu tür suikastları yaptıktan sonra topu hemen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türkiye'nin üzerine atmışlardır. Olayın aslı budur. Oranın bir sivil hedef olduğu biline biline oraya aleni saldırı yapıldı. Kimin sivil hedeflere saldırabileceğini, bu alçaklığı kimlerin yapabileceğini herkesin görmesi lazım" diye konuştu.