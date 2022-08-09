Terörün yuvalandığı bölgeyi temizleyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. Büyükelçiler Konferansı'nın öneminin aradan geçen 14 yıl sonra çok iyi anlaşıldığını aktaran Erdoğan, "Bölgemizde ve küresel ölçekte yaşanan kritik gelişmeler ele alındığında, fikir teatisine olan ihtiyacımız ortadadır" dedi.

Türkiye'nin bölgesindeki çalışmalarına değinen Başkan Erdoğan, "Karadeniz'de yaptığımız doğal gaz keşfi ısrarlı çabalarımızın ilk sonucu oldu. Abdülhamid Han 4. sondaj gemimizi Mersin Taşucu limanından uğurlayacağız. Bugüne kadar yetki alanlarımızda bize rağmen herhangi bir işlem yapılmasına izin vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Terör tehditlerini ortadan kaldırmaya kararlı olduğumuzu tüm dünya biliyoruz. Operasyonlarla bölücü terör örgütünün belini kırdık. Bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını tüm dünyaya gösterdik. Katil sürülerini bölgemizden tamamen söküp atana kadar durmayacak, terörle mücadelemizi sürdüreceğiz. Suriye'de terör örgütünün yuvalandığı son bölgeleri de temizleyerek güvenli bölgenin halkalarını birleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

NATO VE TERÖR YORUMU

Mevcut küresel sistemin yapısından kaynaklanan sorunların günümüzün meseleleri konusunda yetersiz kaldığını gördüklerini de dile getiren Erdoğan, "5 ülke binlerce sivilin ölümüne, milyonlarcasının evini terk etmesine engel olamamıştır. Dünya, 5'ten büyüktür sözümüzü haklı argümanlarla tekrarlıyoruz. İşbirliği ruhunu güçlendirerek devam ettireceğiz. Türkiye bulunduğu coğrafi konum itibariyle ne doğuya ne batıya sırtını dönemez. Doğuyla da batıyla da ilişkilerimizi aynı anda güçlü tutmamız gerekiyor. Terör örgütlerine silah vermenin, taziye mesajları yayınlamanın müttefiklik ilişkileriyle bağdaşmadığı da ortadadır. Ülkemiz FETÖ ile mücadelesinde de yalnız bırakılmıştır. FETÖ elebaşının hala serbestçe dolaşmasını kabul etmiyoruz. Meclis'i bombalayanların yeri sokaklar değil, hapishanelerdir. Bu tavrımızı Madrid'teki son NATO zirvesinde bir kez daha ortaya koyduk. PKK'lıların sokaklarında cirit attığı devletlerin üyelikleri NATO'nun temsil ettiği değerlere zarar verecektir. Finlandiya ve İsveç'le ilgili net ve kararlı tutumumuzu koruyoruz. Sözler yerine getirilmeden Türkiye bu iki ülkenin üyeliğine onay vermeyecektir" açıklamasını yaptı.

BÜYÜKELÇİLERE SEÇİMDE DEMOKRASİ VURGUSU

SEÇİMLERİN Türkiye'ye yakışır şekilde düzenlenmesi hususunda büyükelçilere büyük görevler düştüğünü ifade eden Erdoğan, "FETÖ ve PKK'nın süreci zehirlemesine müsaade etmemelisiniz. Sizlerin de desteğiyle 2023'ü yurt dışında da demokrasi şölenine çevireceğimize inanıyoruz, gayretleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Türk diplomasisi cumhuriyetimizin 100. yılında geleceğe güvenle bakıyoruz. Dışişleri şehitliğimiz ödenen bedellerin abidesidir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

'BEBEKLERİ ÖLDÜRMENİN HİÇBİR BAHANESİ OLAMAZ'

BAŞKAN Erdoğan konuşmasında İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ve Mescid-i Aksa'da yaşanan son baskına da değindi. İsrail ile tekrar rayına oturan ilişkileri Filistinlilerin hakkını savunmak için de kullandıklarını söyleyen Erdoğan, "İlk kıblemiz Mescidi Aksa'nın bizim kırmızı çizgimiz olduğunu ifade ediyoruz. Çocukları, daha kundaktaki bebekleri öldürmenin hiçbir bahanesi olamaz. Türkiye, Gazzeli kardeşlerinin yanındadır" dedi.