Bakan Akar: Foça’da herkes işinde gücünde

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, savunma ve güvenlik konularında bilgiler verdi. Bakan Akar, Yunan medyasında Türkiye aleyhine çok sayıda yalan haber yapıldığını söyledi.

Bakan Akar, "Bizim yıllar önceki tatbikattaki fotoğrafları, videoları almışlar, Yunan gazeteleri ve televizyonlarında gösteriyorlar, 'Türkler taarruza hazırlanıyor.' Böyle bir şey yok. Gel seni ben Foça'ya götüreyim. Herkes işinde gücünde. Yani böyle bir saplantı var bilinçli, bilinçsiz, bunların da kırılması lazım" dedi.