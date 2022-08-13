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Erdoğan Hacı Bektaş Veli'yi anma programında

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Nevşehir'de Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Hacı Bektaş Veli'nin 751. ölüm yıl dönümü anma törenine katıldı.

13.08.2022, 21:09 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022, 21:14

Erdoğan Hacı Bektaş Veli’yi anma programında

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Hacı Bektaş Veli başta olmak üzere bu toprakları imanları ile yoğurarak Anadolu'yu vatanımız haline getiren tüm gönül sultanlarını rahmetle anıyorum.

Hz. hünkarın yaşadığı toprakların bereketini paylaşarak, bu sevgi barış ve muhabbet kapısında sizlerle durmanın memnuniyeti içindeyim. Rabbim birlik beraberliğimizi daim eylesin. Bundan 751 yıl önce hakka yürüyen Hacı Bektaş Veli başta olmak üzere tüm erenleri gönül sultanlarını rahmetle anıyorum. Dünyanın dört bir yanına yayılan Hacı Bektaş Veli irfanı yolumuzu aydınlatmayı sürdürüyor. Tevhidimiz bir olalım, diri olalım, diri olalım üzerine kuruludur. Yaşadığımız kimi acılara rağmen millet olarak peygamberimizin öğüdünü sahiplendik.

Hak dostlarının en önemli özelliği ehlibeyt sevgisi yanında inançlarını hayatın her alanına yansıtarak, insanların gönüllerini kazanmış olmalarıdır. Milletimiz en sıkıntılı dönemlerde dahi her kapının tevazuyla edeple başlayan makamlarla aşmayı başarmıştır. Verdiğimiz mücadelelerin hayırlı neticelenmesini Hz. Hünkar başta olmak üzere gönül sultanlarının dualarına borçlu olduğumuz biliyoruz.

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