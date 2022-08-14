Abdülhamid Han’dan güzel haber bekliyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadem Barış Meydanı'nda Çorum Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Arama sondaj faaliyetlerini artık kendi gemilerimizle yapıyoruz. Şu anda 4 tane sondaj gemimiz var. 6 gemimizle şu anda Akdeniz'de Karadeniz'de arama tarama çalışmalarını yapıyoruz. Doğalgazı çıkarttığımız andan itibaren bu ülke bambaşka olacak. Çok daha güçlü olacak. Halkımıza bunun yansıması da farklı olacak. Salı günü dünyanın en ileri teknolojisine sahip Abdülhamid Han'ı mavi vatana yolcu ettik. Kendisinden müjdeli haberler bekliyoruz. İnşallah Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğalgaz keşfimiz gibi Abdülhamid Han'ın da milletimize güzel haberler vereceğine inanıyorum" dedi.

'AYNI HEYECANI TAŞIYORUZ'

Başkan Erdoğan, "Küçükbaşta yüzde 20-25 indirim yaptık. Büyükbaş hayvanda da yüzde 30-35 indirime gidiyoruz. 40 çeşit üründe Tarım Kredi Kooperatifi'nde indirime gidiyoruz. Piyasaları daha da rahatlatacağız. Bazı zincir marketler de kendilerini buna göre ayarlayacak" dedi. Başkan Erdoğan, "Kapalı otel salonlarını dahi dolduramayanlar meydanlardan sokaklara taşan şu sevgi selini hafife alacaklar. Varsın onlar nasıl bir memleket sevdası içinde olduğumuzu anlayamasınlar. 14 Ağustos 2001'de hangi heyecan ile yola çıktıysak aynı heyecanı taşıyoruz. Aynı kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz. Aradan geçen yıllarda zorluklarla karşılaşsak da hizmet davamızdan asla geri adım atmadık" diye konuştu.

'EKONOMİDE HEDEF İLK 10'

Erdoğan, "Birileri sahte gündemlerin peşinde ömür tüketirken biz Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri yapmanın mücadelesini veriyoruz. Yeri geliyor Ukrayna'da yeri geliyor Rusya'dayız. Neden, çünkü biz Türkiye'yiz" dedi. "Sınırlarımız içinde terör örgütlerine nefes aldırmadığımız gibi sınırlarımız dışında da terör bataklığını kurutmak için teröristlerin tepelerine biniyoruz" diyen Erdoğan, "Bunu da bizden öncekilerin yaptığı gibi emanet silahlarla değil, kendi ürettiğimiz İHA ve SİHA'larla yapıyoruz. Hadiseleri seyretmek yerine çözüm üretiyor, savaşan tarafları aynı zeminde buluşturuyoruz" diye konuştu.

"6'LI MASA MENÜSÜNDEN YE YİYEBİLDİĞİN KADAR!"

BAŞKAN Erdoğan, Çorum'da konuşma yaptığı esnada bir pankarta da dikkat çekti. "6'lı masa menüsü" yazan pankartı okuyarak muhalefeti eleştiren Erdoğan, "6'lı masa menüsü diyorlar. Herhalde siz bu menüyü görmüşsünüz. Ne var bu menüde; yalan çorbası, koltuk kebabı, Kandil dolması var. Laf salatası var. Selo kahvaltısı var. Başka, Washington portakalı var. Ye yiyebildiğin kadar. Burada da yine çok enteresan, 'leblebi koydum taşa, doldurdum basa basa, ağzınızla kuş tutsanız size oy yok altılı masa.' Burası yiğidin harman olduğu yer, kolay değil" diye konuştu.

'ALEVİ BEKTAŞİLERİN TALEPLERİNİ HIZLA KARŞILIYORUZ'

BAŞKAN Erdoğan, Nevşehir'de Hacı Bektaş Belediye Meydanı'nda Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı'na katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada birlik mesajı verdi. Hacı Bektaş Veli başta olmak üzere tüm erenleri gönül sultanlarını rahmetle anan Başkan Erdoğan, "Bir süredir bakanlıklarımızın koordinasyonunda birlik çalışması yürütüyoruz. 5 bin 600 talep hızla karşılandı. Diğer taleplerle ilgili müşterek çalışma yapılıyor. Çeşitli illerimizde temeli atılan 8 cemevi toplu törenini gerçekleştireceğiz. 85 milyonun tamamı Türkiye Cumhuriyeti devletinin mümtaz fertleridir. Birliğimiz beraberliğimiz güçlendirme yönünde en küçük adıma tahammül edemeyenlerin sufleyi nereden aldıklarını biliyoruz. Kimi AB ülkelerinin Alevi, Bektaşi vatandaşlarımız üzerinden oynamaya çalıştığı oyunu sizlerin de gördüğünü biliyorum. Bu sinsi alçak oyunu hep birlikte bozacağız" dedi