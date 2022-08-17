Yunanlıların adalar oyunu

Yunanistan'ın, Muğla'nın Bodrum'a komşu ve Lozan Antlaşması'na göre yerleşimin olmaması gereken adalar arasında yer alan Kilimli (Kalimnos) ile Leros Adası'nı köprü ile birbirine bağlama projesi ortaya çıktı. Projenin geliştirilmiş bölümünde ise, Türkiye kıyılarına yakın 10 adanın köprülerle birbirine bağlanmasının planlandığı ortaya çıktı. Adalar arasında Keçi Adası da var.





4 YIL ÖNCE HAZIRLANMIŞ

Bodrum'a 8 mil uzaklıkta olan ve Lozan Antlaşması'na göre yerleşimin olmaması gereken adalar arasında yer alan Kilimli ile Bodrum'a 10 mil uzaklıktaki Leros Adası'nın birbirine köprü ile bağlanmasının gündeme gelmesi iki adadaki turizmcileri ve yerel halkı heyecanlandırdı. Ege'nin Güneydoğusu'nda kalan ve birbirine yakın iki adada kesintisiz, kolay hareket edebilmek için turizm projelerinden biri olan Kilimli-Leros Köprüsü'nün adaların yerel yönetimleri ve turizmcileri tarafından hazırlanarak hükümete sunulduğu öğrenildi. 2018 yılında hazırlandığı ortaya çıkan projede iki kapsamında adalar arasındaki 'Kaya Adalar'dan olan Megalo Glaronisi, Mikro Glaronisi ve Velona'ya paralel uzanan bir köprü kompleksi üzerinden bir yol geçişi yapılması önerildiği köprünün uzunluğunun 760 metre ve yüksekliğinin ise 60 metre olacağı belirtildi. Projenin geçtiğimiz Haziran ayında Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in ziyaret ettiği ve tartışmalı adalar arasında yer alan ancak Yunanistan'ın önce yerleşime açtığı ardından silahlandırdığı geçtiğimiz ay ise okul açma çalışması başlattığı Bodrum'a 4 mil uzaklıktaki Platio ve Keçi Adası'nı da (Pserimos) kapsadığı açıklandı.



TARTIŞMALI YERLER VAR

Projenin ileri safhasında ise Ege Denizi'ndeki Türkiye kıyılarına yakın olan Andros- Tinos, Milos-Kimolos ve Folegandros- Sikinos adalarınında köprülerle birbirine bağlanması için çalışmalara yapıldığı belirtildi. Adalar arasında yapılacak köprü maliyetlerinin ise 270 milyon ile 630 milyon euro arasında değiştiği öğrenildi.





"TÜRKİYE DAHA DA GÜÇLENMEDEN EGE'Yİ HALLETMEK İSTİYORLAR"

Terör ve güvenlik uzmanı Erhan Çalışkan, Lozan anlaşmasına göre yerleşimin yasak olduğu pek çok adayı yerleşime açıp silahlandıran Yunanistan'ın asıl amacını anlattı. Yunanistan'ın son dönemde ABD'yi arkasına alarak NATO adı altında bu adalara ağır silahlar yerleştirmeyi amaçladığını ifade eden Çalışkan, "Bir yandan anlaşmalara aykırı olarak iskana açtığı adalara yenilerini eklemek için tartışmalı diğer adaları da kapsayacak şekilde köprü projesini ortaya atıyorlar. Ancak Yunanistan'ın mali durumu böyle bir projeyi yapmaya uygun değil. Batıdan kaynak bulmaya çalışıyorlar. Yunanistan bu genişleme ile karasuları meselesini ABD'nin desteği ile hızlıca çözmeye çalışıyor. Çünkü Türkiye silah sanayinde Kara Kuvvetleri'nde %95, Deniz Kuvvetleri'nde %60, Hava Kuvvetleri'nde ise %30 seviyesinde yerlilik oranını yakaladı. Yunanistan ise ordusunun ihtiyaçlarının %80'ini Batı'dan alıyor. Bu durum Yunan ekonomisini çıkmaza sokuyor. Hava ve deniz kuvvetlerinde göreceli olarak bir güç dengesi var. 2 yıl içerisinde Türkiye deniz kuvvetlerinde Yunanistan'ın kat kat önüne geçecek. Mevcut güç dengesi daha fazla bozulmadan adalardaki durumu, karasuları ve hava sahası konularını kendi lehine sonuçlandırmaya çalışıyor" diye konuştu.



ADEM ÜLKER