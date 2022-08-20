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Haberler Gündem Korgeneral Kemal Yeni Ege Ordu Komutanı oldu

Korgeneral Kemal Yeni Ege Ordu Komutanı oldu

20.8.2022

Korgeneral Kemal Yeni Ege Ordu Komutanı oldu
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 126 general ve amiralin atamaları yapıldı. Buna göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Ege Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, 1'inci Ordu Komutanlığı'na atandı. Korgeneral Kemal Yeni 1'inci Ordu Komutanlığı'ndan Ege Ordu Komutanlığı'na getirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Donanma Komutanlığı'na atandı. Tümamiral Yalçın Payal Harp Filosu Komutanlığı'ndan Güney Deniz Saha Komutanlığı'na getirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu Hava Eğitim Komutanlığı'ndan Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı.
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