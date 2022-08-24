İran’ın 3’lü görüşme iddiası doğru değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, İran basınında yer alan Özbekistan'ın başkenti Semerkand'da gerçekleştirilecek Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında üçlü görüşme gerçekleştirilebileceği iddialarının doğru olmadığını söyledi.



'GEREKLİ UYARILAR YAPILACAK'

Çavuşoğlu, "Yok doğru değil, öyle bir şey yok. Esed de oraya davetli değil" yanıtını verdi. Türk vatandaşlarına ABD ve AB ülkelerinden vize almalarının zorlaştırıldığına ilişkin de konuşan Çavuşoğlu şunları söyledi: "MAALESEF ABD, AB ve AB üyesi olmayan Batı ülkeleri vatandaşlarımıza randevu süresini 1 yıl sonraya, 6 ay, 7 ay, 8 ay sonraya veriyor. Aynı şekilde ret oranını da yükselttiler. Şimdi bu, planlı ve kasıtlı. Halkımız da böyle görüyor. Seçim öncesi AK Parti iktidarını zorda bırakmak için yapılan adımlar olarak değerlendiriyoruz. Önümüzdeki günlerde, şimdi birçoğu tatilde, Eylül başında bu Batı ülkelerinin büyükelçilerini Bakanlığa arkadaşlarımız çağıracaklar, gerekli uyarıları yapacaklar. Eğer bundan sonra da düzelmezse bu sefer biz de karşı tedbirler alacağız."

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