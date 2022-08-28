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Haberler Gündem Serhat Albayrak'ın avukatı Fatih Savaş: Yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatıldı

Serhat Albayrak'ın avukatı Fatih Savaş: Yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatıldı

Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak hakkında bazı basın ve yayın organları ile birlikte sosyal medya hesaplarında yayınlanan gerçek dışı ifadeler ile ilgili hukuki ve cezai işlemler başlatıldı.

28.08.2022, 20:00 Güncelleme Tarihi: 28.08.2022, 20:13

Serhat Albayrak’ın avukatı Fatih Savaş: Yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatıldı

Serhat Albayrak ile ilgili son günlerde bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan haberler ile ilgili hukuki ve cezai işlemler başlatıldı.

Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak'ın avukatı Fatih Savaş yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Serhat Albayrak hakkında son günlerde çeşitli sosyal medya hesaplarında yayınlanan ve bazı basın kuruluşları ve internet sitelerinde haberleştirilen ifadelerin gerçekle hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Bütünüyle gerçek dışı ve yalandan ibaret olan bu haberlere karşı hukuki ve cezai işlemler başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." ifadelerini kullandı.

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