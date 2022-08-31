Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu evlatlarımızı yetiştirerek ordularımızın saflarına katılmayı sağlayan ailelerine de şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum.

Milli Savunma Üniversitemiz kapılarını açtığı günden itibaren çok önemli başarılara imza atmıştır. Denizcilerimiz Barbaros'un izinde kendilerine verilen her görevde ülkemizin çıkarlarını korumaktadır. 15 Temmuz ihanetinden en büyük yarayı alan hava kuvvetlerimizde en kısa sürede toplayarak gökyüzündekini hakimiyetini pekiştirdi.

ESKİ TÜRKİYE'NİN RUHUMUZU YARALAYAN LEKELERİNDEN OLARAK TAMAMEN GEÇMİŞTE KALMIŞTI

Harp okullarımızın eğitim sürelerini 4 yıldan 5 yıla çıkararak, ülkemizin hedeflerine uygun nitelikli asker yetiştiriyoruz. Bizim devlet geleneğimizde ordu, milletin değerleriyle teşhis edilmiş, ülkenin bekasının teminatı olan bir kurumdur. Ne zaman ki ordumuz bu vasıflarından uzaklaştırılmışsa, işte o zaman bizim için alarm zilleri çalmaya başlamıştır. Maalesef bir dönem ordumuzun gücünü aldığı bu kadim köklerinden koparma gayretleri had safhaya çıkmıştı. Bu üzüntü verici gidiş, eski Türkiye'nin ruhumuzu yaralayan lekelerinden olarak tamamen geçmişte kalmıştır. Deniz Harp Okulumuzun camisinin bugün aynı zamanda açılışını yapıyoruz.

Evet, bizim askerimiz İstiklal Marşı'ndan ifade edilen imam yüreğiyle zaferleri kazanmıştır. Şimdiden karası, denizi, havasıyla tüm kuvvetlerimize, tüm askerlerimize "gazanız mübarek" olsun diyorum.



"EGE'DE TACİZLERİYLE HUZURSUZLUK ÇIKARANLAR SADECE MAŞA"



Erdoğan, "Dün de ülkemize ve milletimize karşı husumetini ipini elinde tuttuğu kukla vasıtasıyla sergileyenler vardı, bugün de aynı yöntemi sergileyenler var. Ege'de her fırsatta tacizleri ve terbiyesizlikle huzursuzluk çıkaranların sadece maşa olduğunu, asıl mücadeleyi arkasındakilerin verdiğini biliyoruz. Kapısında bekletildiğimiz AB'nin bizimle mukayese edilemeyecek ülkeleri üye yaparken bizi dışarda bırakmasının sebebini çok iyi biliyoruz. Ülkemize yönelik tehditlerin yükseğe çıktığı dönemde bize destek vermeyen NATO'nun gücünü nereye aktardığını iyi biliyoruz. Dünyanın 4 bir yanında ve özellikle sınırlarımızın dibinde teröristlere silah yağdıranların bize silah satmazken niyetlerinin farkındayız" dedi