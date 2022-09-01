Ege’de huzursuzluk çıkaranlar maşa

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu. Ankara'da önceki gün Kara Harp Okulu'nun diploma ve sancak devir töreninde askeri öğrencilerin mezuniyet sevincini paylaştıklarını hatırlatan Erdoğan, şimdi de Deniz ve Hava Harp okullarının öğrencilerinin mezuniyet mutluluğuna şahitlik etmek üzere bir arada olduklarını söyledi.

ÖĞRENCİLERİ TEBRİK ETTİ

Deniz Harp Okulu'ndan mezun olan 269 Türk ve 6 misafir öğrenci ile Hava Harp Okulu'ndan mezun olan 273 Türk ve 13 misafir öğrenciyi tebrik eden Erdoğan, bu evlatları yetiştirerek ordunun saflarına katılmalarını sağlayan ailelerine de şahsı ve milleti adına teşekkürlerini sundu.

TACİZ VE TERBİYESİZLİK

Erdoğan konuşmasında, "Dün de ülkemize ve milletimize karşı husumetini ipini elinde tuttuğu kukla vasıtasıyla sergileyenler vardı, bugün de aynı yöntemi sergileyenler var. Ege'de her fırsatta taciz ve terbiyesizlikle huzursuzluk çıkaranların sadece maşa olduğunu, asıl mücadeleyi arkasındakilerin verdiğini biliyoruz. Kapısında bekletildiğimiz AB'nin bizimle mukayese edilemeyecek ülkeleri üye yaparken bizi dışarda bırakmasının sebebini çok iyi biliyoruz. Ülkemize yönelik tehditlerin yükseğe çıktığı dönemde bize destek vermeyen NATO'nun gücünü nereye aktardığını iyi biliyoruz. Dünyanın 4 bir yanında ve özellikle sınırlarımızın dibinde teröristlere silah yağdıranların bize silah satmazken niyetlerinin farkındayız" dedi.

ÇOK ÖNEMLİ BAŞARILAR

Milli Savunma Üniversitesi'nin faaliyete başladığı günden itibaren hem 15 Temmuz'un yol açtığı zafiyetleri giderme hem de eğitim öğretim kalitesini günün ihtiyaçlarına göre yükseltme bakımından çok önemli başarılara imza attığını belirten Erdoğan, "Denizcilerimiz Barbaros'un izinde, Akdeniz'de, Ege'de, Karadeniz'de ve kendilerine görev verilen her yerde ülkemizin çıkarlarını korumakta, milletin emanetini en yüksekte tutmaktadır. Aynı şekilde 15 Temmuz ihanetinden en büyük yarayı alan Hava Kuvvetlerimiz de kısa sürede kendini toparlayarak gökyüzündeki hakimiyetimizi pekiştirdiler. Birilerinin sırf ordumuzun insan gücü temin ve eğitim kapasitesine darbe vurmak için çıkardığı fitnelerin nasıl boş olduğunun ispatı işte burada, karşımızdaki manzaradır" diye konuştu.

'ÜLKENİN BEKASININ TEMİNATI ORDUDUR'

DÜNYANIN ve Türkiye'nin yaşadığı gelişmelerin gerisinde kalan değil, önünde giden bir eğitim sistemiyle kendileriyle birlikte dostlarının da ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlatan Erdoğan, "Bizim devlet geleneğimizde ordu, milletin değerleriyle teçhiz edilmiş, devletin temel taşı ve ülkenin bekasının teminatı olan bir kurumdur. Ne zaman ki ordumuz bu vasıflarından uzaklaştırılmışsa işte o vakit bizim için alarm zilleri çalmaya başlamıştır. Maalesef bir dönem, ordumuzu gücünü aldığı bu kadim köklerinden koparma gayretleri had safhaya çıkmıştı. Kışla camilerinin kapatılması ve asker ailelerine sergilenen ayrımcılık başta olmak üzere bu üzüntü verici gidiş hamdolsun eski Türkiye'nin ruhumuzu yaralayan lekelerinden biri olarak tamamen geçmişte kalmıştır" dedi.

MUSTAFA TEĞMEN İZMİR'İN GURURU

MİLLİ Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde, Kara Harp Okulu birincisi İzmir Menemenli teğmen Mustafa Dede, önceki gün diplomasını Başkan Erdoğan'ın elinden aldı. Mustafa Dede törende mezunlar adına yaptığı konuşmada, "En genç subaylar olarak milli değerlerimize sahip çıkacağız, her zaman Türk milletinin ve seçilmiş millet iradesinin emrinde olacağız" ifadelerini kullandı. Yeni teğmenlere mezuniyet andını yaptıran Dede, daha sonra yaş kütüğüne dönem yıldız ve plaketini çaktı.

■ FATİH ŞENDİL