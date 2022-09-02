Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’ye sadakati

Samsun'da esnaf ziyaretinde bulunup partisinin grup toplantısına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski bir kamu personelinin "Başa geldiğiniz zaman KHK'lılar için nasıl bir adım atacaksınız?" şeklindeki sorusuna skandal bir yanıt verdi. Daha önce de bulunduğu ortamlarda Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile kamu görevinden ihraç edilenlerin göreve iadesiyle ilgili açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu bu kez net konuşarak, "KHK'lıların tamamı görevlerine iade edilecek" dedi.

'MİLLETİNE SADIK OLSAYDIN'

Kılıçdaroğlu'nun PKK ve FETÖ'cüleri sevindiren vaadine başta siyasiler olmak üzere pek çok isimden sert tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Önceleri lafı geveleyip Aklanan 'KHK'lılar diyorlardı. Sonunda baklayı ağzından çıkarmış, 'tamamı' demiş. Kendisini göreve getiren FETÖ'ye sadakatini ifa etmeye devam ediyor. Keşke ona buna değil, biraz da olsa vatanına ve milletine sadık olsaydın" ifadelerini kullandı.

'YAKLAŞIK 60 BİN MAHKUM VAR'

Kılıçdaroğlu'na çok sayıda siyasiden de tepki geldi. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, "125 bin 678 Kamu görevinden çıkarma işleminde yaklaşık 60.000 terör örgütü yöneticisi/üyesi/ yardımdan mahkum var. Bunları Anayasayı değiştirecek 2/3 çoğunluğu bulup af kanunu çıkarmadan iade edeceğim demek; ya yalancılık ya da cehalettir" dedi.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas da, "Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ ile helalleşmeye son sürat devam ediyor. Süreci planlı şekilde yönetiyorlar. FETÖ'cü ve PKK'lıların umut bağladığı LİDER!" sözleriyle Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi. Güvenlik ve Terör Uzmanı emekli istihbarat Albay Coşkun Başbuğ ise, "Tüm KHK'lılar geri dönecek demek teröristleri tekrar devletin içine yerleştireceğiz demektir. Bu doğrudan FETÖ-PKK desteğidir. Artık uyanmayacak mısınız? Şimdi umuyorum bu söylemle neden '2023 seçimleri ABD ve Türkiye için sırat köprüsüdür' dediğimiz daha iyi anlaşılmıştır" diye konuştu.

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNE İHANETTİR'

KILIÇDAROĞLU'NA tepki gösteren siyasilerden biri de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ oldu. Özdağ, "Fetullah Gülen'i de Anayasa Mahkemesi başkanı, Zekeriya Öz'ü Yargıtay başsavcısı yapın. Bu politika Türkiye Cumhuriyeti devletine ihanettir" ifadelerini kullandı. CHP'den istifa eden Bağımsız vekil Mehmet Ali Çelebi ise, "Yapmayın Sn. Kılıçdaroğlu. Ben de mağdurları savunuyorum. Beraat etmiş KHK'lılar deseniz anlarız. Bütün KHK'lıları döndürmek nedir? Erdoğan gitsin de gerekirse FETÖCÜLER, PKK-ÖCALAN severler devlete çöksün demek yanlıştır. Ülkeye kötülük olur, lütfen bu denklemden dönün" dedi.

METİN BURMALI