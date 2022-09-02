Öğretmenlerimiz fitne girişimine prim vermez

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması Beştepe'e Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle yapıldı. Burada bir konuşma yapan Başkan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Öğretmen sayısının yaklaşık 1 milyon 10 bine çıkarıldığını ifade eden Erdoğan, "2002 yılında bu sayı 5360 bin civarındaydı. Görev yapan öğretmenlerimizin 750 bini bizim dönemimizde atanmıştır. Anadolu'da sınıflar 100 kişiye kadar çıktı. Farklı sınıfların aynı derslikte olduğu bu tabloya biz son verdik. Öğretmenlerimizin yüzde 60'ını kadınlarımız oluşturuyor" dedi.

'PROJESİ OLMAYANLAR'

Bu kazanımların Türkiye'de birilerini rahatsız ettiğini dile getiren Başkan Erdoğan, "Öğretmenlerimizi kışkırtmak doğru bir yaklaşım değildir. Tek umutlarını ülkemizde kara bulutların çoğalmasına bağlayanlar bu müspet adımları içine sindiremiyorlar. Türkiye için hiçbir projeleri olmayanların boykot çağrısı tamamen art niyetli bir girişimdir. Bırakın artık boykotu nedir bunlar? Siz eğitim-öğretim mimarı mısınız, yoksa çapulcu olarak dolaşanlardan mısınız? Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım. Caddelerde, sokaklarda dolaşanlar değil. Öğretmenlerimizin bu tür fitne girişimlerine prim vermeyeceğini biliyorum" ifadelerini kullandı.

'MEZE YAPMAK YANLIŞ'

Salgının sağlıkla ilgili tarafı ortadan kalktıkça diğer alanlardaki etkilerinin gün yüzüne çıktığını da ifade eden Erdoğan, "Ekonomiden kamu güvenliğine pek çok alanda ciddi sıkıntılara yol açtığına şahit oluyoruz. Öğretmenlerimizle her konuştuğumuzda bedenen sınıfta, zihnen başka yerlerde olan çocuklar görüyoruz. Bu konudaki serzenişleri duyuyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde eğitim-öğretim hayatlarını sürdürmeleri için gereken çabayı gösteriyoruz.

Ben yavrularımıza gerçekten bu tür emeği veren öğretmenlerimizle iftihar ediyorum. Eğitim gibi doğrudan evlatlarımızı ve ülkemizi geleceğini ilgilendiren bu konuyu gündelik siyasete meze yapmak bu konu üzerinden öğretmenlerimizi kışkırtmak doğru bir yaklaşım değildir" açıklamasını yaptı.

SİYASİ PARTİLERE YENİ ANAYASA ÇAĞRISI

YARGITAY'IN yeni Adli Yıl Açılışı Töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla yapıldı. Erdoğan, buradaki konuşmasında 1982 Anayasası'nın değişmesi gerektiğini belirtti. "Çok sayıda değişiklik yapılsa da elimizdeki malzemenin darbe ürünü olduğu gerçeğinden kurtulamıyoruz" diyen Erdoğan, "Siyasi partilere yeni Anayasa çağrısı yaptık. Meclis bünyesinde zayıf da olsa bazı adımlar atılmıştır. Bu çabamızda diğer siyasi partilerle uzlaşı sağlayamadığımız için sonuç alamadık, buna rağmen gayretlerimizi sürdürdük. İnsan haklarına dayanan, sivil, demokratik ve özgürlükçü bir Anayasayı ülkemize henüz kazandıramadık. Ama umudumuzu kaybetmedik. İnşallah siyasetin iklimi uygun hale geldiğinde yeni çalışmayı tekrar başlatabileceğimizi ümit ediyoruz" dedi.

Suç örgütleri ve liderleriyle gündem yaratma çabalarına da değinen Erdoğan, "Birileri maalesef ülkemizin adalet sistemini suç çetelerinin kirli oyunlarına alet etmek için çalışıyor. Böyle bir rezilliğe asla izin vermeyeceğiz" dedi.