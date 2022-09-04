‘PKK yakında bitecek’

3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Binası önünde yüreği yanık annelerin feryadı yükseldi. Çocukları alıkonulan anneler, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepki gösterdi. O gün çocuklarını terör örgütü PKK'dan almak için başlattıkları evlat nöbeti çığ gibi büyüdü. Türkiye'nin dört bir yanından aileler eyleme katıldı. Teröre karşı birleşen yürekler büyüdü, Diyarbakır Anneleri oldu. Kimi zaman eylemleri engellenmeye çalışıldı, HDP'li yöneticilerin tehdit ve hakaretlerine maruz kaldılar. Ancak anneler çocuklarını almaya kararlıydı, umutlarını hep diri tuttu.

37 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Mücadeleleri çok geçmeden karşılık buldu. Eylemdeki 37 aile müjdeli haberi aldı. Terör örgütünden kaçan çocukları güvenlik güçlerine teslim olduktan sonra onlara kavuştu. 3 yıl içerisinde eylemdeki aile sayısı da 304'e yükseldi. Evlat nöbetinin yıldönümünde Diyarbakır'da bir dizi etkinlik düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da ailelerle bir araya geldi ve burada bir konuşma yaptı.

Yurdun birçok yerinden insanların annelerle buluşmak için Diyarbakır'a geldiğini belirten Soylu, "Başkasının bizim topraklarımızda gözü olabilir. Biz Diyarbakır'ın barışına ve hürriyetine, kardeşliğine, Orta Doğu'nun, Orta Asya'nın, Balkanlar'ın kardeşliği olarak bakıyoruz. Esas derdimiz terör örgütlerine kendilerini kalkan edinenleredir. Terör örgütlerini sahaya sürenleredir. Son 3 yılda Amerika senatosu terör örgütü PKK ve PYD'ye 2 milyar dolar yardımda bulundu. Bugün Amerika olmasa PKK/PYD diye bir terör örgütü olmaz. PKK ve PYD'nin patenti Amerika'dır. Onların uşağıdır. HDP denilen siyasi parti, PKK ile beraber Amerikan uşağıdır. Biz Diyarbakır annelerinin masumiyetine sahip çıkıyoruz. Burada olmaya devam edeceğiz. Terör örgütü yakın zamanda Türkiye'de bitecek, merak etmeyin. Bize sadece o yetmez, etrafımızdaki coğrafyadan söküp atmalıyız. Terör örgütünü söküp atarken bilesiniz Amerika'yı söküp atmak istiyoruz" dedi.

ÇOCUĞA SİLAH VERDİLER

Evlatları için eylem yapan annelerin cesareti ve ortaya koydukları iradenin kelimelerle anlatılamaz olduğunu belirten Soylu, "Bu annelerin 148 çocuğunu 18 yaşından küçük, dağa götürdüler. Birleşmiş Milletler nerede? Dünyanın medeni ülkeleri nerede? 12 yaşından küçük 6 çocuğu dağa götürdüler. 10 engelli çocuğu dağa götürdüler. Sadece bu annelerin 309 çocuğundan bahsediyorum. Dünyanın hangi ülkesinde 8 yaşındaki çocuğun eline silah vermek, terör örgütüne onu katmak vardır?" ifadelerini kullandı. Daha sonra yapılan Teröre Lanet Yürüyüşü'nde Bakan Soylu ailelerle kol kola yürüdü. Yürüyüşte ellerinde dağa kaçırılan çocuklarının fotoğrafları ve Türk bayrağı bulunan aileler ile çok sayıda kişi, HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan attı.

AİLELERDEN KÜRTÇE MESAJ

PROGRAMDA evlat nöbetindeki aileler de konuştu. Eylem yapan annelerden Ayten Elhaman, "Evlatlarımıza çağrımızdır: Kaçın gelin, o zalimlere uşaklık yapmayın. HDP ve PKK olmasa çocuklarımız asla gitmez dağlara. Buradan HDP milletvekillerine de sesleniyorum. Yeter artık, evlatlarımızı verin" diye konuştu. Anne Ayşegül Biçer destek veren herkese teşekkür ederken, Rukeyda Adıyaman ve Sevgi Çağmar da Kürtçe konuşarak dağdaki çocuklarına seslendi.