Son dakika: Başkan Erdoğan Balkan turunun ikinci durağı Sırbistan’da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun ikinci durağı Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi.

VUCİC RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı.

Başkan Erdoğan Balkan turunun ikinci gününde Vucic ve Sırp heyeti ile görüşme gerçekleştirecek.

Sırbistan ve Türkiye arasında ekonomide işbirliğinin de masaya yatırılması bekleniyor.

Görüşmelerde, özellikle ikili ilişkiler ve altyapı konularının da ele alınacağı ifade edilirken Başkan Erdoğan'ın dün dile getirdiği izere iki ülke arasında kimlikle seyahat döneminin başlatılması üzerine bir anlaşma da imzalanması bekleniyor.