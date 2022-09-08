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Haberler Gündem Soylu: Uyuşturucunun kökünü kurutacağız

Soylu: Uyuşturucunun kökünü kurutacağız

8.9.2022

Soylu: Uyuşturucunun kökünü kurutacağız

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 10 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde, Narko Alan Projesi'yle 7 ilçe 16 mahallede sıkı denetim yaptıklarını belirterek, "Uyuşturucu ile mücadelede kökünü kurutma operasyonu kapsamında alan kapatıyoruz. İstanbul'da 10 Ağustos-6 Eylül arası, Narko Alan Projesiyle 7 ilçe 16 mahallede sıkı denetim. Sonuç alıyoruz, alacağız. Kökünü kurutacağız" ifadelerini kullandı.

BAKAN Soylu paylaşımında ayrıca, son 1 yıl ve son 1 ayda İstanbul'daki Narko Alan Uygulamalarının verilerini paylaştı. BAKAN Soylu'nun paylaştığı tabloya göre; İstanbul'da 7 ilçe 16 mahallede haftalık 7 gün esasına göre yapılan güçlendirilmiş Narko Alan Uygulamaları kapsamında çeşitli suçlardan aranan 371 kişi ve 51 yoklama kaçağı yakalandı.

RAKAMLARI PAYLAŞTI
AYRICA 19 kilo 105 gram uyuşturucu madde, 2 bin 316 sentetik ecza, 314 ecstasy, 1 çalıntı oto, 13 çalıntı motosiklet, 69 ruhsatsız tabanca, 18 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği ve 675 fişek ele geçirildi.

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