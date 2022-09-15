Bebek katilleri

HAYATLARININ BAŞINDA HAYATTAN KOPARILDILAR

YETİŞKİNLERİ 20'şer metre ara ile denize atan Yunan güvenlik güçleri, havası söndürülmüş 4 lastik bota da bebekler, çocuklar ve annelerini bindirerek ölüme terk etti.

İŞTE o göçmenlerden aralarında 9 aylık Asım, 4 yaşındaki Abdulvahap kardeşlerin de bulunduğu 6'sı yaşamını yitirdi.

HAYATIN daha başında yaşamdan koparılan minik bedenleri, can verdikleri sudan Türk sahil güvenlik ekipleri çıkardı.

Yunanistan'ın müdahalesinde ölen 2 düzensiz göçmenin görüntülerini paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayla ilgili, "Avrupa ve Yunanistan, bu katliamların sorumlusu sizsiniz" ifadelerini kullandı.

HİÇ DERS ALMADILAR

GÜCÜNÜN yettiğine parmak sallayıp insanlık, hukuk, adalet dersi veren Batılı devletler, sınırlarına yaklaşan mültecilere ise tam da o tarif ettikleri değerlerin aksini yapıyor. Ege'de yıllardır yaşanan acılardan insanlık adına hiçbir ders çıkarmayanlar, o trajedilere yenilerini eklemekten de çekinmiyor.

ÖLÜME TERK ETTİLER

DÜN, dünyanın sessiz kaldığı katliamlardan biri daha yaşandı. Yunan güçleri, Muğla'nın Marmaris açıklarında tekneleri ve değerli eşyalarına el koydukları 77 göçmeni ölüme itti. Göçmenlerden 66'sı Türk sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Ancak 2'si bebek, 3'ü çocuk, 6 göçmen için ise çok geçti.

GERİYE ACI KALDI

AİLELERİYLE birlikte daha iyi bir yaşam umuduyla Lübnan'dan İtalya'ya gitmek için 15 metrelik ahşap bir tekneye binen 9 aylık Asım bebek ve 4 yaşındaki ağabeyi Abdulvahap'tan geriye büyük bir acı kaldı. Kayıp oldukları tespit edilen 2'si bebek 3 göçmeni arama çalışmaları ise sürüyor.

VURAL EFECİK