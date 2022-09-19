Dünya lideri Erdoğan’a New York’ta sevgi seli

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki heyetle gündüz yürüyüşüne çıktı. Erdoğan'a yürüyüşünde Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu eşlik etti.





TAHIL KORİDORU TEŞEKKÜRÜ

New York'un ünlü Central Park'ında yürüyüş yapan Başkan Erdoğan, parkta bulunan insanların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Erdoğan, parktakilerle sohbet edip, bol bol fotoğraf çektirdi. Bankta oturduğu sırada yanına gelen bir kişi, Başkan Erdoğan'a Ukrayna krizindeki rolünden dolayı teşekkür ederek, "Tahıl anlaşması ve verdiğiniz dronlar için çok teşekkürler. Bunlar NATO'nun güçlenmesini sağlıyor. Çok teşekkürler" ifadelerini kullandı. Tayland'dan geldiğini aktaran bir turist ise, İstanbul ve Kapadokya'yı ziyaret ettiğini, gezdiği yerler arasında en iyisinin Türkiye olduğunu vurgulayarak, Başkan Erdoğan ile tanıştığı için çok şanslı olduğunu kaydetti.





"DÜNYANIN EN İYİ BAŞKANI"

Erdoğan daha sonra dinlenmek için Central Park'taki bir restoranda bir süre oturdu. Bu sırada Burkina Faso vatandaşı olan Michael ismindeki bisikletli, Erdoğan'ı görünce masasına geldi. Erdoğan'a büyük hayranlık beslediğini söyleyen Michael, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Michaael, "Dünyanın en iyi başkanı" diyerek öz çekim de yaptı. Erdoğan da yabancı hayranına İngilizce "Tanıştığımıza memnun oldum" dedi. Erdoğan, ayrıca yanına yaklaşan çifte sigara içmemesi tavsiyesinde bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD programı kapsamında ülkede faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kabul etti. Öte yandan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen akşam yemeğine katıldı. Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'nda dünya liderlerine sesleneceği bir konuşma yapması bekleniyor.



Yürüyüş esnasında Amerikalı bir aileyle sohbet eden Erdoğan, sigara içen bir kişiyi, "İçmesin. Bıraksın sigarayı" sözleriyle samimi bir dille uyardı.