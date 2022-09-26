Kabine bugün Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki konular

Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe Külliye'de toplanıyor. Kabine Toplantısı kapsamında dar gelirli vatandaşların elini rahatlatacak önlemler hükümetin gündeminde olacak. Bugün gerçekleşecek zirvede dış politikaya dair konular da ele alınacak.





EGE VE AKDENİZDEKİ TAHRİK KONUŞULACAK

Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısının rutin gündemlerinden biri de terörle mücadele olacak. Kabinde görüşülecek en önemli maddelerden biri de Yunanistan'ın hem Ege ve Akdeniz'deki tahrikleri hem de uluslararası arenadaki lobi faaliyetlerine karşı atılacak adımlar olacak. Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı bir şekilde dün Gayri Askeri Statüdeki Adalar (GASA) bilinen Midilli'ye 23, Sisam'a ise 18 askeri araç sevkiyatı yaptığını TSK'ya ait SİHA'lar belirlemişti.





New York'ta bazı medya kuruluşlarına verdiği demeçlerde 'Erdoğan'a cevap vereceğim' diyen Yunan Başbakanı Miçotakis'in BM kürsüsünde Ege, Doğa Akdeniz, Kıbrıs ve sığınmacılar konusunda Yunan iddialarını tekrarlaması da konuşulacak. Ekim ayının ilk haftası toplanacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne Erdoğan da katılacak. Erdoğan'ın burada Yunanistan lideri Miçotakis ile bir görüşme yapıp yapmayacağı henüz netleşmezken, toplantıda Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm hatlarıyla değerlendirilecek.



EKONOMİDE ATILACAK ADIMLAR ELE ALINACAK

Kabine gündeminde ekonominin farklı alanlarında atılan ve atılacak adımlar da değerlendirilecek. Enflasyonla mücadelede atılan adımlar konuşulacak. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri aracılığı ile sağlanan ucuz gıda erişiminde gelinen son durum, Merkez Bankası'nın aldığı ve alacağı kararların değerlendirmesi, fahiş fiyat artışlarıyla mücadelede tedbirlerin değerlendirilmesi de bekleniyor. Meclis açılınca atılacak yeni adımlar kira ve ev fiyatlarının düşürülmesi için atılan ve atılması muhtemel adımlar da değerlendirilecek.





ESİR TAKASININ YANSIMALARI

Toplantıda Erdoğan'ın katıldığı Şanghay İşbirliği Toplantısı ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki temasların yansıması da ele alınacak. Erdoğan'ın Semerkant'ta Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmesinin ardından Rusya ve Ukrayna arasında esir takası yaşanmıştı. Bu takasın yansımaları, Türkiye'nin savaşın bitirilmesi için yürüttüğü arabuluculuk adımları da kabinede değerlendirilecek.



BAKAN NEBATİ BİLGİ VERECEK

Toplantıda İsrail ve Ermenistan ile normalleşme ve Körfez ülkelerle ilişkiler de önemli bir başlık olarak ele alınacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin Suudi Arabistan ziyareti hakkında da kabineye bilgi vermesi bekleniyor.