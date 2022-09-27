Türkiye adalara barış harekatı yapabilir

YUNANİSTAN'IN uluslararası hukuku hiçe sayarak Ege'de gayri askeri statüdeki adalardan Midilli'ye 23, Sisam'a ise 18 tekerlekli araç sevkiyatı yapması Türkiye ve dünya gündemine oturdu. TSK'ya ait İHA'larca tespit edilen son provokasyonla ilgili konuşan E. Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan, "Unutmamak gerekir ki, gayri askeri statüdeki yerlerin egemenlik hakkı ne 1923 Lozan ne de 1947 Paris Antlaşmalarıyla Yunanistan'a verilmemiştir. Sadece kullanım hakkı verilmiştir. Ayrıca, Yunanistan Türkiye karasuları içerisinde yerleştiği 18 ada ve adacıkta işgalcidir, gayri askeri olmak kaydıyla sadece kullanım hakkı verilen adaları da silahlandırmış ve asker yığmıştır.

ATİNA'YA SÜRE TANINMALI

TÜRKİYE, Atina'ya gayri askeri statüye dönülmesi ve işgal ettiği kendi karasularının 3 deniz mili içindeki adaları boşaltması için 3 ya da 6 ay bir zaman tanımalı, çıkmadığı takdirde savaş nedeni sayarak aynen BM barış görevleri gibi Kıbrıs Harekatı'na benzer şekilde bir barış harekatı icra etmelidir. Etme hakkı vardır. Yunanistan Türkiye'yi mütecaviz, saldırgan olarak betimleyip meşru müdafaa hakkı zırhına sarılarak de facto bir durum yaratmıştır. Bu gerçekçi olmayan duruma sarılmaktadır. Unutulmamalıdır ki böyle bir durum yaratıldığı takdirde, ki yaratılmıştır, Türkiye'nin bu durumu aslına rücu ettirme hakkı vardır, Yunanistan adalarda işgalci konumundadır, Türkiye'nin burayı terk et deme hakkı vardır 1923 Lozan ve 1947 Paris Antlaşmaları ortadadır, hükümleri de açık ve nettir" dedi.

'ULUSLARARASI HUKUKU TANIMIYORLAR'

YUNANİSTAN'IN uluslararası kuralları tanımadığını belirten Arslan, "Taciz, Tahrik, Tehdit ve Tahkir", yani "4 T" ile bütünleşen uluslararası hukuku, milletlerarası antlaşmaları yok sayıyorlar. Mesele Türkiye'yi tüm imkanları kullanarak mütecaviz, saldırgan ya da haydut devlet (Rogue State) konumuna sokmaya çalışmaktır. Yani onların ve ABD'nin nezdinde Türkiye, küresel barışı tehdit eden, insan haklarını kitlesel biçimde çiğneyen, terörizmi destekleyen uluslararası kuralları tanımayan bir devlet konumundadır" dedi.

TOLGA TEKİN