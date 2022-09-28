Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

CHP MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR

CHP'nin Mersin'deki teröristi gazeteci olarak nitelemesi ile ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Türkiye'ye kara çalmak için hazırladıkları uydurma raporda savundukları, bu teröristler. CHP bir mili güvenlik sorunudur." dedi. Erdoğan, "İnternet sitelerinde 'tutuklu gazeteci' diye gösterdikleri raporu hala gezdiriyorlar, demek ki teröristin arkasındalar" diye konuştu.

'ADALARI SİLAHLARDAN ARINDIRMALARI ŞARTTIR'

Yunanistan'ın Ege'deki adalara ABD zırhlılarını sevk etmesine değinen Başkan Erdoğan, "Bu adaları silahlardan arındırmaları şarttır" dedi. Başkan Erdoğan, "Amerika'dan beklentimiz Yunanistan'ı yanlış hesaplara sokmaması ve uluslararası kamuoyunun manipüle edilmesine müsaade etmemesidir" vurgusunu yaptı.

"ABD ve Yunanistan'a gerekli uyarıları Dışişleri Bakanlığımız vasıtasıyla yaptık. BM'ye son mektubumuzu da 17 Eylül'de gönderdik Amerika'nın, Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırmasının ne içerik bakımından ne de zamanlama bakımından izahı yoktur. Bu son adımın cevapsız kalmayacağını, Kıbrıs Türklerinin güvenliği için her tedbirin alınacağını herkes bilmeli"

'YARIN PUTİN İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEĞİM'

Rusya-Ukrayna savaşı ve nükleer çatışma riski ile ilgili Başkan Erdoğan, "Nükleer çatışma felaket, düşünmek istemiyorum" dedi. Erdoğan, "Referandum olayı sıkıntı getiriyor. Keşke referanduma gidilmeseydi de bunları diplomasi yoluyla çözebilseydik" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, yarın Putin ile bir görüşme gerçekleştireceğini de kaydetti.

"Sayın Zelenskiy 4 bölgeyle ilgili desteğimizi, Putin'i ikna etmemizi istiyor. Yarın Sayın Putin'le bu konuları etraflıca ele almayı düşünüyorum"

SURİYE'YE OLASI YENİ HAREKAT

Suriye'ye olası yeni harekat konusuna vurgu yapan Başkan Erdoğan, "Çalışmalarımızı, gerekli ve uygun gördüğümüz anda, kapsamlı bir terörle mücadele harekatına dönüştürmekten asla kaçınmayız." dedi. Başkan Erdoğan, "ABD ve Rusya'nın Ekim 2019'da vardığımız mutabakatları uygulaması gerekiyor. PKK/YPG sınırımıza yakın bölgelerde bunlara aykırı şekilde halen konuşlu" sözlerini kullandı.

Türkiye'nin dünyaya KKTC'nin tanınması talebi ile ilgili Erdoğan, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gerçekten adil davranırsa bu süreci hızlandırırız." dedi.

SOSYAL KONUT PROJESİ: ARSA SAYISINI 1 MİLYONA ÇIKARTMAYI HEDEFLİYORUZ

Başkan Erdoğan, Sosyal konut projesinde arsa sayısını 1 milyona çıkartmayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun projeyi baltalama çabalarına tepki göstererek, "Gençlerimizin TOKİ'ye başvuru sayısı 1 milyon 750 bin. Bak gençler bile bu işi senden iyi kavramış vaziyette." dedi.