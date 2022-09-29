Başkan Erdoğan: Benim en büyük düşmanım faizdir

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Grand Ankara Hotel'de Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) 21. Olağan Genel Kurulu'da önemli açıklamalarda bulundu

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

VARLIĞIMIZIN TEMİNATI ESNAFLAR

"Türkiye esnaf ve sanatkarlarıyla birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Esnaf ahidir, kardeştir, metrliğin, yiğitliğin sembolüdür. hanesine helal rızık götüren gönül insanıdır. Her sabah besmele ile dükkanını açıp elhamdülillah diyerek kapatan kanaat erleridir. Millet varlığımızın teminatı oldular.



BİRİLERİ DARBECİLERLE ANLAŞIRKEN ESNAFLARIMIZ TANKLARA MEYDAN OKUDU

FETO'cu alçakların şehit ettiği insanlarımız arasında daha 15 yaşındaki körpe delikanlıların, kadınlarımızın, askerlerimizin yanısıra pek çok esnaf ve sanatkarımız da bulunuyordu. Birileri ATM'lere akın ederken, birileriyle darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçarken benim su tesisatçısı, kunduracı, mobilyacı kardeşim gece boyunca tanklara, uçaklara meydan okudu.

DEVLET VE ESNAF EL ELE

Ülkemizin ekonomik ve sosyal krizleri dünyadaki diğer devletlere göre en az zararla savuşturmasında ahilik kültürünün büyük katkısı vardır. Özellikle pandemi döneminde esnaflarımızın büyük fedakarlıklar yaptıklarını gördük. Esnaf ve sanatkarlarımız tam bir seferberlik ruhuyla hareket etti.

Devletimiz de esnafının hep yanında oldu. Muhalefetin akla mantığa sığmayacak çağrılarına rağmen milletimize bedel ödetecek kararlar almadık. "Nerede bu devlet?" dedirtecek hiçbir yola tevessül etmedik.

4.6 MİLYAR TL PİYASAYA AKTARILDI

Gelir kaybı ve kira desteğinin yanısıra 3 ve 5 bin TL hibe desteklerimiz nakit akışının korunmasında pay sahibi oldu. Piyasaya bu süreçte 4.6 milyar TL aktardık.

SAYMAKLA BİTMEYECEK ADIMLAR ATTIK

Sizin meselelerinizi kendi meselemiz, başarılarınızı da kendi başarımız olarak gördük. Geçtiğimiz 20 yılda esnaflarımız lehine yaptığımız düzenlemeler saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Sizler zaten bunları yaşadınız. Faydalarını bizat görüyorsunuz. Finansmana erişim sıkıntısı, sermaye yetersizliği ve teminat eksikliği nedeniyle kredi imkanlarından yararlanamıyordu. Finansmanın önündeki engelleri biz kaldırdık.

FAİZİN GELDİĞİ YER YETMEZ

Faizi 12'ye kadar düşürdük. Ama yetmez. Benim en büyük düşmanım faizdir.

YATIRIMCI DARDA BIRAKILMAYACAK

Kamu bankalarına talimatımdır. Yatırımcıyı darda bırakmayacaksınız.





İnşaAllah bu akşam sayın Putin ile de bir görüşmem olacak. Kendileriyle sıkıntıları görüşecek. İnşaAllah birçok ülkenin aksine biz kış dönemini rahat geçireceğiz."