İzmir'de skandal olay! İçki masasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar!

Kutsal kitabı yırtıp yakan kişiyi cep telefonu kamerasıyla videoya alan kişinin de İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaret ettiği anlar görüntülere yansıdı. İslam'a ve Müslümanlara küfür ve hakaret yağdıran şahısların, daha sonra videoyu hesaptan sildikleri tespit edildi.