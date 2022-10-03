  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem İzmir'de skandal olay! İçki masasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar!

İzmir'de skandal olay! İçki masasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar!

Son dakika... İzmir'in Çiğli ilçesinde içki sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe veren iki kişi cep telefonu kamerasıyla çektikleri o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Gelen tepkiler üzerine şüpheliler görüntüleri sosyal medya hesaplarından sildiler.

İHA

03.10.2022, 17:15 Güncelleme Tarihi: 03.10.2022, 17:18

İzmir'in Çiğli ilçesinde içki sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe veren 2 kişi, o anları sosyal medyadan paylaştı.

İzmir’de skandal olay! içki masasında Kur’an-ı Kerim’i yırtıp yaktılar!

26 Eylül günü sosyal paylaşım sitesine düşen görüntüler, izleyenleri şok etti.

Çiğli ilçesinde bir evde çekildiği anlaşılan görüntülerde, içki sofrasında 2 kişinin dini değerlerle alay ettiği, içlerinden birinin Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe verdiği görüldü.

İzmir’de skandal olay! içki masasında Kur’an-ı Kerim’i yırtıp yaktılar!

Kutsal kitabı yırtıp yakan kişiyi cep telefonu kamerasıyla videoya alan kişinin de İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaret ettiği anlar görüntülere yansıdı. İslam'a ve Müslümanlara küfür ve hakaret yağdıran şahısların, daha sonra videoyu hesaptan sildikleri tespit edildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA