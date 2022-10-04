“6-8 Ekim süreci Demirtaş’ın Öcalan’a iç darbe mücadelesi”

SOSYOLOG Prof. Dr. Adem Palabıyık, 6-8 Ekim olayları sürecinin Selahattin Demirtaş'ın Abdullah Öcalan'a karşı giriştiği iç darbe mücadelesi olduğunu, Demirtaş'a FETÖ'nün destek verdiğini söyledi.

Demirtaş ve Öcalan arasında özellikle çözüm sürecinden itibaren görünmez bir çatışma olduğunu ifade eden Palabıyık, "HDP süreci desteklemedi, FETÖ bu sebepten Demirtaş'tan yana oldu ama Demirtaş kaybetti. En başından beri FETÖ, HDP'nin her yaptığına destek veriyordu. FETÖ, 6-8 Ekim ile 15 Temmuz'a hazırlanma niyetindeydi" diye konuştu.

Buna Gezi Parkı olaylarının da eklenebileceğini kaydeden Palabıyık, "6-8 Ekim başarılı olsaydı, 15 Temmuz girişimi de başarılı olabilirdi" ifadelerini kullandı.