Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruluyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Kadıköy Şahkulu Sultan Dergahı'nda "Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni"ne katıldı. Tören, Şahkulu Sultan Dergahı Dedesi Ali Doğan tarafından Gülbang Duası ile başladı.

Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu Sanatçıları tarafından 3 deyişin okunmasının ardından, Erdoğan konuştu. Türkiye'yi adım adım 2023'e hazırladıklarını aktaran Başkan Erdoğan, "Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye yüzyılı haline getirecek yeni bir atılımın hazırlığı içindeyiz. Alevi Bektaşi toplumunun beklentilerini tespit ve çözüm yolları bulmaya yönelik kapsamlı bir hazırlık yaptık. Bin 585 Cemevi ziyaret edilerek, muhataplar tek tek dinlendi. Bina, tadilat, ısıtma gibi sorunlar için hemen talimatlar verildi. Ayrıca daha köklü çözümler için ayrıntılı çalışmalar yürütüldü" dedi.

'KURUMSAL YAPI KURUYORUZ'

Alevi Bektaşilerin ve onların bir araya geldiği mekanların tüm meselelerinin takibini ve yürütmesini yapacak kurumsal bir yapı kurduklarını anlatan Başkan Erdoğan, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız bünyesinde kuracağımız Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, muhtarlıklara, derneklere, belediyelere, federasyonlara bağlı cemevlerinin, tamamının yönetimini yürütecektir.

Cemevi hizmetlerinden eğitim faaliyetlerine kadar tüm çalışmalar bu kurumsal yapı altında kamu güvencesi desteği ve denetimiyle yürütülecektir. Böylece cemevlerinin aydınlatma, içme ve kullanma suyu, yapım, onarım, bakım giderlerinin karşılanması ve imar planlarındaki yeriyle ilgili tüm sorunlar çözülmüş olacaktır" ifadelerini kullandı.

'TALEP EDENLERE KADRO VAR'

Erdoğan, cemevlerinde erkan hizmetlerini yürütmekten sorumlu Alevi Bektaşi inanç önderlerinden talep edenlere kurumsal yapı bünyesinde kadro verilebileceğini de sözlerine ekleyerek, "Ülkemizdeki 85 milyon insanımızın her bir ferdi, devletimizin birinci sınıf vatandaşıdır. Paylaştığımız müjdelerle, açılışını yaptığımız ve temelini attığımız cemevlerinin bir kez daha Alevi Bektaşi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Ardından Elazığ, Ankara, Erzurum ve Erzincan'da Cemevi açılışı yapılırken, Kütahya, Burdur, Denizli, Bilecik, Kayseri, Aydın ve Kırklareli'nde de Cemevi temeli atıldı.

'MİÇOTAKİS PROTOKOL KAİDELERİNİ BİLMİYOR'

BAŞKAN Erdoğan, dün Cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Yunan medyasında çıkan "Erdoğan ve Miçotakis tartıştı" iddialarını da değerlendirdi. Başkan Erdoğan, "Miçotakis bir defa protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. O da kimden, nasıl izin aldı bilmiyorum oradan çıktı bana cevap yetiştirmeye kalktı. Ona ben cevap mı vereyim? Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı böyle bir seviyeye düşer mi?" dedi. Erdoğan ardından gazetecilere kandil simidi dağıttı.

PUTİN İLE KRİTİK GÖRÜŞME

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususların yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındı. Erdoğan görüşmede Ukrayna meselesinin herkesin yararına olacak şekilde barışçıl bir çözüme kavuşturulması noktasında üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını yineledi. İki lider 29 Eylül'de de telefonda görüşmüştü.