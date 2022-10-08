MHP Lideri Bahçeli’den anayasa değişikliğine destek

MHP Genel Başkanı Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenen Siyaset ve Liderlik Okulu 18'inci Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Bahçeli, basına kapalı gerçekleştirilen törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bahçeli, başörtüsü için Anayasa değişikliğine ilişkin "Siyasi olaylar zaman içinde ani değişiklikler, ani gelişmeler göstermektedir. Türkiye'nin sosyal ve ekonomik meselelerinin, dış politikanın yoğunluk kazandığı dönemde, daha önce başörtüsü konusunu çözmüş olan TBMM'de sanki konu çözülmemiş gibi olayın gündeme taşınmış olması ve tartışmaya sebep olması ülkemiz açısından çok üzücü olmuştur. Bu hak kullanılmaktadır, bunun geriye dönüşü söz konusu olamaz. Bu tartışmayı tamamen sonlandırmak, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin istikrar ve kalıcı yönetim şeklini sağlamlaştırmak açısından yeni bir anayasaya ülkemizde ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Bu çalışmalar 'Cumhur İttifakı' oluşturan partiler arasında eskiden beri görüşülmektedir. Önümüzdeki dönem itibarıyla da bu inşallah gerçekleştirilecektir. TBMM'de 'Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin istişareleri sonucu bir metin TBMM'ye Anayasa değişikliği olarak sunulduğu vakit MHP, bunun gerçekleşmesi için elden gelen gayreti gösterecek. Meclis'te oluşan bütün siyasi partilerin de bu hayırlı teşebbüsü ortaya koymuş olan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza da ve onun yönetimine de saygı duyarak destek vermelerini de talep etmekte olduğumuzu burada belirtirim" diye konuştu.

'SEÇİMLER 18 HAZİRAN'DA YAPILACAK'

Bahçeli, seçim tarihinde üniversite sınavı ve hac dönemi nedeniyle değişiklik yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru üzerine "Böyle bir çalışma konusu 48 milletvekili ile TBMM'de temsil edilen bir siyasi partinin ortaya koyup olgunlaştıracağı bir yeter sayı gözükmemektedir. Başta 'Cumhur İttifakı'nı oluşturan ve ülke yönetiminde de etkin bir konumda olan AK Parti ve diğer siyasi partiler ile beraber bir istişare yapılarak, seçimlerin ne zaman yapılması gerektiği dikkate alındığı taktirde sunulacak bir metin TBMM'de görüşülür ve bir karara bağlanır ama şu an için Türkiye'nin sorunlarını ve dış politikanın çok yoğunlaştığı bir ortamda seçimlerin erkene alınma tartışması siyaseten malzeme yapılmamalıdır. Kendilerinin aday belirlemede zorluk çektikleri bir ortamda 6 masalı bir siyasi grubun erken seçim tartışmasını Türkiye'ye sunmuş olmaları çok yanlış bir davranıştır. Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacaktır ama Türkiye'nin şartlarında Meclis bir karar verir, mevcut yönetim böyle bir düşünceyi diğer siyasi partiler ile paylaşırsa Türkiye'de bir sosyal kargaşa, anarşi yaratmak yerine belli bir kararı alır ve uygular. Hadi diyelim ki seçimler yarın gireceğiz ama cumhurbaşkanı adayları yok, adayları olmadığı bir yerde gürültümün manası yok. Seçim gününü sabırsızlıkla beklesinler" açıklamasında bulundu.



'KÖY ÇALIŞMALARINA GİRDİK'

Bahçeli, 'Cumhur İttifakı' olarak Anadolu'da olduklarını ve halk ile bütünleştiklerini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başarılı hizmetler sunuyor. İl, ilçe teşkilatlarımızda faaliyetlerimizi tamamladık. Bu cumartesi ve pazar günü olmak üzere belli illerde başlayan köy çalışmalarına girdik. Köy sohbetleri Türkiye'de siyasi partilerin sadece seçim belirlendiği gün köylere gidiş değil, seçim olmadan köylü vatandaşlarımız ile sohbet yapma maksadı ile ve Türkiye'nin meselelerinin ve çözümlerinin ne olması gerektiğini milletimizin efendisi olarak nitelendirilen köylümüz ile paylaşmayı tercih ederek yola çıktık. Mitinglerimize, toplantılarımıza devam ediyoruz. Ayın 16'sında Konya'da, 23'ünde de Manisa'da olacağız" diye konuştu.