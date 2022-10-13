Yunan tutuştu!

ABD Senatosu'nda New Jersey Senatörü Bob Menendez ve Maryland Senatörü Chris van Hollen'ın sunduğu eklemeler arasında bulunan "F-16'larla Yunanistan'ın hava sahasını ihlal etmemeliler" şeklindeki maddenin tasarıdan çıkarılması, Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. Washington'ın bu kararla Türkiye'ye F-16 satışının kapısını araladığı belirtildi. "ABD fiyaskosu: Senato F-16'yı Türkiye'ye satmak için 'yeşil ışık' yaktı" başlığını kullanan 'ieidiseis. gr' isimli internet sitesi, "Senato ayrıca F-16'nın Türkiye'ye satışı için Yunan şartını da kaldırdı" diye yazdı.



İKİ KOŞUL DA KALKTI

'DİKAİOLOGİTİKA.GR' sitesinde yer alan haberde "Senato F16'nın Türkiye'ye satışına ilişkin kısıtlamaları kaldırdı" denildi. ABD Senatosu'nun F-16'ların Türkiye'ye satışını sınırlayan iki koşula izin vermediğine ve Türkiye'ye satış konusunda yeşil ışık yaktığına dikkat çekildi. Senato'nun savaş jetlerinin Türkiye'ye satışına ilişkin kısıtlamalara son verdiğini yazan 'onalert.gr' ise, "İki koşul, Türkiye'nin jetleri Yunan hava sahasını ihlal etmek için kullanmaması ve satışın ABD'nin ulusal çıkarına olmasıydı" notunu paylaştı. GEÇTİĞİMİZ günlerde bazı ABD'li senatörlerin F-16 Blok 70'in belirli koşullar altında Türkiye'ye satışını engellemeye yönelik bazı maddeler sunduğu anımsatıldı. Söz konusu maddelerin, 2023 ABD Savunma Bakanlığı Bütçe Yasası'na (NDAA) eklenmesinin amaçlandığına işaret edildi. Haberde, "Ancak ABD senatörleri tarafından hazırlanan değişiklikler, Senato versiyonundan çıkarıldı. Böylece ABD Senatosu'nda F-16'ların Türkiye'ye satışını kısıtlayan bir yasa tasarısı kalmadı" vurgusu yapıldı.