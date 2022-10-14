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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'nde önemli mesajlar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

14.10.2022, 15:25 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022, 15:31

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni’nde önemli mesajlar

CANLI YAYIN

ZEYTİNBURNU MİLLET BAHÇESİ VE BUZ ADASI AÇILIYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Zeytinburnu Belediyesi iş birliğiyle Beştelsiz Mahallesi'ndeki askeri lojmanların taşınmasının ardından boşalan alan, millet bahçesi olarak düzenlendi.

Çocuk oyun ve etkinlik alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları, yeşil alan, süs havuzları ile sosyal tesisin yer aldığı 63 bin metrekarelik alana kurulan, 3 Kasım 2021'de fiilen hizmete açılan Zeytinburnu Millet Bahçesi'nin resmi açılışı bugün gerçekleşiyor.

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