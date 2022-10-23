‘İftiraya itiraz etmeyen TTB’ye kayyum atansın’

İzmir merkezli Ergüven Hukuk Bürosu, başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne PKK'yla mücadelede kimyasal silah kullandığı iftirasıyla gündeme gelen Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) Merkez Konseyi'nin yerine 'kayyum' atanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulundu.

Fincancı'nın açıkça terör örgütü propagandası yaptığını ve ayrıca yeni sosyal medya düzenlemesine göre de yalan haber yayma suçu işlediğini vurgulayan Hukuk Bürosu yöneticisi avukat Tarcan Ülük, "TTB, diğer meslek örgütleri gibi kamu kurumu niteliği taşır. TTB Merkez Konseyi de Fincancı hakkında hiçbir işlem yapmamış ve işlediği suça ortak olmuştur. 6023 Sayılı Türk Tabipler Birliği Yasası'nın geçici 2. maddesi uyarınca Türk Ceza Kanunu'nda suç vasfı belirlenmiş eyleme katılması sebebiyle konseyin yerine başsavcılığın talebiyle Asliye Hukuk Mahkemesi'nce kayyum atanabilir. Biz de bu kapsamda söz konusu açıklamalarla ilgili soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na UYAP üzerinden ihbarda başvurduk" dedi.

'MADDE BUNUN İÇİN KONULDU'

Başsavcılığın bu taleple dava açması halinde mahkemenin yasanın yine aynı maddesi gereği 3 ay içinde karar vermek zorunda olduğunu vurgulayan Ülük, "Kanunun bu maddesi pek bilinmiyor. Daha önce pek işletilmiş bir madde değil. Biz sayın savcılarımıza daha önce meslek kuruluşlarındaki görevlerimiz nedeniyle elde ettiğimiz tecrübe çerçevesinde bir yol göstermek istedik. Bu geçici 2. madde zaten böyle durumlar için konulan bir madde. Bu işletilebilir" dedi.

'3 AYDA KARAR ALINIR'

Fincancı'nın, terör örgütü PKK sözcüsü gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftiralar atan skandal açıklamalar yaptığını belirten Ülük, "Kurumu temsilen yapılan ve meslek kurumu ile ilgisiz bu açıklamalara da Merkez Konseyi'nden bir itiraz gelmedi. Aksine Fincancı'nın açıklamaları kabul edildi. Türk milletinin düşmanları TSK'yı kurumsal olarak hedefe koymuşlardır ve koymaktadırlar" diye konuştu.

Ülük, "Merkez Konseyi burada harekete geçmemiştir. O zaman soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı ihbar üzerine Asliye Hukuk Mahkemesi'ne bir dava açabilir. Bu davada da 'Haklarında şu soruşturma var, şu suç var. Güvenlik tedbiri olarak bu organın görevden alınmasını talep ediyorum, görevden al ve yerine kayyum ata' talebinde bulunabilir. Yasa gereği de bu davanın 3 ay içerisinde Asliye Hukuk Mahkemesi bir karara bağlanmak zorundadır. Yasanın geçici 2. maddesi gayet açık" şeklinde konuştu.

'DESTEK VE KATILIM BEKLİYORUZ'

ÜLÜK, "İşte Türkiye'de böyle bir eyleme imza atan Fincancı'nın başında olduğu TTB Merkez Konseyi, TCK'da suç olarak tarif edilen eylemleri işlediği için işten el çektirilmeli ve var olan organın yerine yenisi seçilene kadar kayyum tayin edilmeli. Yasa gereğince üç ayda karara bağlanması gereken bu müracaatın yapılması için ihbar dilekçemizi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ilettik. Suç ihbarımıza suçun mağduru olan bütün Türk milletine mensup kişi ve kurumların da milli değerimiz TSK ile dayanışma irademizi göstermek amacı ile bu girişimimizi desteklemesi ve katılım sağlanmasını diliyoruz" dedi.

ERHAN GÜLENÇ