‘Kimyasal silah’ yalanına gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz günlerde TSK hakkında 'Kimyasal silah kullandılar' yalanını ortaya atarak yurt genelinde büyük tepki çeken Türk Tabipler Birliği Başkanı Rasime Şebnem Korur Fincancı'nın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındığını bildirdi.

'GÖREVDEN ALINSIN' TALEBİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Türk Tabipler Birliği Başkanı Rasime Şebnem Korur Fincancı, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2 maddesi gereğince Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçundan 26.10.2022 tarihinde gözaltına alınmıştır.

Ayrıca adı geçen şüphelinin halen devam ettirdiği Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı görevine, 6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanununun 'Amaçları dışında faaliyet gösteren Türk Tabipleri Birliğinin merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Sağlık Bakanlığı'nın veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine' şeklindeki Ek 2. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince son verilmesine, aynı maddenin 3. Fıkrasında düzenlenen usulle yerine yeni merkez konseyi başkanı seçilmesine karar verilmesi için nöbetçi asliye hukuk mahkemesi nezdinde talepte bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.

MERMİ VE ÖRGÜTSEL KİTAP

TTB Başkanı Korur'un, ikametinde 25 adet dolu, 1 adet boş 9mm kısa browning tabanca fişeği ile 2 adet dolu, 1 adet boş 7.62 mm kalaşnikof fişeğine ilgili karar gereği el konuldu. Bahse konu fişeklerle ilgili alınan Savcılık talimatı doğrultusunda Şebnem Korur Fincancı ve Kardelen F. Arıkan isimli şahısların suçundan ifadeleri alınacak.

EVİNDEN ÇIKANLAR ŞAŞKINA ÇEVİRDİ!

Konuyla ilgili açıklama yapan Fincancı'nın avukatı Meriç Eyüboğlu, mermilerin Fincancı ile alakası olmadığını iddia etti. Eyüboğlu, "Fincancı'nın babası ve dedesi asker. Mermiler de babasının kullandırma ve bulundurma ruhsatına sahip olduğu bir tüfeğe ait. Kıyıda köşede kalmış" ifadelerini kullandı

MUHALEFET HEMEN SAHİP ÇIKTI!

TTB Başkanı Fincancı'nın attığı iftiralar nedeniyle gözaltına alınmasının ardından muhalefet de hemen harekete geçti. Olayla ilgili muhalefet partilerinden peş peşe açıklamalarla algı operasyonu yapılmaya çalışıldı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Fincancı'nın gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Onun üzerinden TTB'ye yönelik saldırılar demokrasi görüntüsü değildir. Asla kabul edilemez" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da, "TTB, Türkiye'nin saygın bir kurumudur. Elbette fikrine başvurulabilir ama bir gözaltı yönteminin doğru olmadığını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve birliğe yakın olan meslek örgütleri de Fincancı'nın serbest bırakılmasını talep etti. Konuyu değerlendiren AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ise, "Tabipler Birliği Başkanı, terör propagandası yapmaktan gözaltına alınmış. Bana göre çok gecikilmiş bir karar. Bir an önce yapılmalıydı. Toplumda müthiş bir infial var" ifadelerini kullandı.