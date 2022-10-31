Başkan Erdoğan’dan İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı’nda önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Ülkemizin dört bir köşesinden milletin evine teşrif eden siz değerli müftülerimize hoşgeldiniz diyorum. İlçe Müftüleri kongremizin 4.sünün sizlerle birlikte tüm milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Kongre aynı zamanda 81 ilimizde görev yapan 900'e yakın müftünün arasındaki dayanışmanın artmasına da vesile olacaktır. Siz kıymetli hocalarımıza Allah'tan muhakafiyetler niyaz ediyorum. Allah çalışmalarınızı bereketlendirsin diyorum. Müftülerimizden edebiyete ihyitar edenleri rahmetle yad ediyorum. Rabbim hepsini cennetiyle müşerref kılsın. Rehberimiz, sevgilimiz, önderimiz Hz. Muhammed Efendimizin kutlu yolundan ayırmasın.

Ecdadımız sizler gibi camilerde din hizmeti ifa eden hocalarımızı hayra hizmet edenler olarak adlandırmıştır. Farklı kademelerde görev yapan tüm kardeşlerimizi hayra hizmet eden seçkin insanlar olarak görüyoruz. Hocalarımız sadece cami kürsüsünde, mihrapta değil, hayatımızın her safhasında yeri doldurulmaz roller üstleniyor. Yanımızda ailelerimizle birlikte hep hocalarımız, din adamlarımız vardı. Sizlerin mesleğinizin kıymeti ne parayla ne makamla ölçülebilir. Gençlerimizin irşadı, bilgilendirilmesi konusunda da en büyük sorumluluk yine sizlere düşüyor. Hademe-i Hayrat olmak şüphesiz her babayiğidin harcı değildir. Günümüzde bunun zorluklarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Materyalizmin tüm insanlığı esir aldığı modern çağda, tüm ilim erbabının sorumluluğu da artmaktadır.

Allah'ın lütfuyla cahiliye bataklığından kurtulanlar insanlığın kutup yıldızları haline gelmişlerdir. Dünyanın içinde bulunduğu zor süreç, İslam'ın hayat veren ilkelerini ortaya koyuyor. İnsanlık onca imkana rağmen manevi bakımdan giderek daha fazla irtifa kaybediyor. Materyalist ideolojiler, sosyal açılardan felakete sürüklüyor. Bunun işaretlerine pek çok alanda şahit oluyoruz.

Kimi Batılı ülkeler uyuşturucu kullanımının, kadına şiddetin en çok görüldüğü yerlerdir. Kadına yönelik şiddet ile çocuklara yönelik suçlar bu ülkelerin sicilinin belki de en kötü olduğu konulardır. Toplum birkaç marjinalin adeta oyuncağı haline dönüşmektedir. Sapıklık, ahlaksızlık ve çarpık ilişkiler bilinçli şekilde özendirilmektedir. İnsanı diğer varlıklardan ayıran ne kadar değer varsa küresel odakların desteğiyle yok ediliyor.

Şimdiden harekete geçip vakitlice önlem almazsak ileride bizim de bu sıkıntıları yaşamamız muhtemeldir. Önümüzdeki haftalarda sunacağımız anayasa değişikliği teklifimiz bu yönde atılacak önemli bir adımdır.