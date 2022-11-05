PKK’nın taciz ateşinde bir Onbaşı şehit düştü

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan (30) şehit oldu. Şehidin acı haberi, memleketi Aksaray'da yaşayan ailesine verildi. Taşpazar Mahallesi'nde oturan anne Sultan ile baba Nurettin Akçağlayan'a, askeri yetkilerce şehadet haberi verildi.

Eve ise Türk bayrağı asıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da 2 yıl önce Şerife Akçağlayan ile evlenen şehidin acı haberini sosyal medyadan paylaşıp, acılı ailesine başsağlığı diledi.