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Haberler Gündem Rum Kilisesi’nin Başpiskoposu II. Hrisostomos yaşamını yitirdi

Rum Kilisesi’nin Başpiskoposu II. Hrisostomos yaşamını yitirdi

8.11.2022

Rum Kilisesi’nin Başpiskoposu II. Hrisostomos yaşamını yitirdi
RUM Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos'un dün sabah öldüğü duyuruldu. 81 yaşındaki başpiskoposun 4 yıldır karaciğer kanseri tedavisi gördüğü ve son aylarda evinden hiç çıkmadığı ifade edildi. II. Hrisostomos'un ölümünün ardından, Sen Sinod Meclisi'nin toplanacağı kaydedildi.

VERDİĞİ son röportajlardan birinde yerine kimin gelmesini istediğinin sorulması üzerine Hrisostomos, rahiplerin bu konuyu oturup birlikte çözmelerini istediğini ifade etmişti. II. Hrisostomos, bir sonraki başpiskoposun 'ulusal mesele' olan Kıbrıs sorunu hakkında bir fikri olmasını istediğini belirterek, "Aksi takdirde Kıbrıs'ı kaybedeceğimizden korkuyorum" demişti.
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