  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Son dakika: Kripto para dolandırıcısı Türkiye'ye iade ediliyor Faruk Fatih Özer Türkiye’ye iade ediliyor

Son dakika: Kripto para dolandırıcısı Türkiye'ye iade ediliyor Faruk Fatih Özer Türkiye’ye iade ediliyor

Arnavutluk Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesine karar verdi.

17.11.2022, 16:10 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022, 16:17

Son dakika: Kripto para dolandırıcısı Türkiye’ye iade ediliyor Faruk Fatih Özer Türkiye’ye iade ediliyor

Son dakika haberine göre, Arnavutluk Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesine karar verdi.

30 AĞUSTOS'TA ARNAVUTLUK'TA YAKALANMIŞTI

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermişti.

Bu karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA