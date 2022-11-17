Taksim bombacısı terörist Ahlam Albashir PKK’ya nasıl katıldığını böyle anlattı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen ve altı kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin ise yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir'in de aralarında olduğu 49 kişi adliyeye sevk edildi.

"2017'DE MÜNBİÇ'TE..."

SABAH, kalleş saldırıyla ilgili yeni ayrıntılara ulaştı. Terörist Ahlam Albashir ifadesinde örgütle ilk bağlantısını ve tanışmasını anlattı: "2017 yılında Münbiç'te bir kişiyle tanıştım. Ona aşık oldum. Sevgili olduk. Bana mensubu olduğu PKK'dan bahsetti. Ben de PKK'ya böyle katıldım."

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Kendilerine "Evli Çift" süsü veren Ahlam Albashir ve firari Bilal Hassan'ın Esenler'de dört ay boyunca kaldıkları evin sahibi Suriye uyruklu çiftin sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. O paylaşımlarla birlikte; ikilinin bölücü terör örgütü PKK ile olan bağları kesinleşmiş oldu.

TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'IN FOTOĞRAFLAR ELE GEÇİRİLDİ

Ayn El Arab'dan ev sahiplerini arayan, Ahlam Albashir'i ve Bilal Hassan'ı İstanbul'a göndererek Esenler'deki adrese yerleştiren ve terör saldırısının talimatını telefonla ev sahiplerine veren "Hacı" kod adlı teröristle irtibatı kuran ev sahiplerinin bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'ın görsellerinin bulunduğu fotoğrafları ele geçirildi.

NE OLMUŞTU?

İstiklal Caddesi'nde pazar günü 16.20'de büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın banka bırakılan bir pakette gerçekleştiği ve terör kapsamlı olduğu tespit edildi. Kameralar incelendi, saldırıyı gerçekleştiren teröristin PKK/YPG'nin özel istihbarat elemanı Alham Albashir olduğu saptandı. Önce Esenler'e oradan da Küçükçekmece'deki hücre evine kaçan Albashir gece yarısı yakalandı. Albashir, saldırıyı gerçekleştirdiğini, PKK'nın özel istihbarat biriminden bir terörist olduğunu itiraf etti.