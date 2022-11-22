Pkk’ya ‘Pençe’ darbesi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği "Pençe" serisi operasyonlarla terör örgütüne ağır darbe vurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "terörle mücadelede yeni bir güvenlik konseptine gidildiğini" açıklamasının ardından Irak'ın kuzeyindeki terör yuvaları peşi sıra düzenlenen operasyonlarla dağıtıldı. "PENÇE serisi" olarak adlandırılan bu operasyonlardan ilki üç yıl önce gerçekleştirildi. 2019'da Hakurk ile başlayan Sinat- Haftanin ile devam eden, Metina ve Avaşin- Basyan ile genişleyen, Zap bölgesiyle süren "Pençe" serisi operasyonlarda şu ana kadar bin 441 terörist etkisiz hale getirildi.

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGI

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nın söz konusu operasyonlara yönelik açıklamalarında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde olduğu gibi Pençe serisi operasyonlarda da hedeflerin sadece ve sadece teröristler olduğu birçok kez vurgulandı. Operasyonların Irak'ın egemenlik hakları ve toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde gerçekleştirildiği belirtildi. Bunlarla birlikte tüm faaliyetlerde olduğu gibi bu operasyonlar sırasında sivillerin, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığı kaydedildi.