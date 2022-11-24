Akıllara 99 depremi gelse de Düzce’de korkulan olmadı

DÜZCE'DE önceki gün sabaha karşı merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki deprem yürekleri ağza getirse de korkulan olmadı. Marmara ve İç Anadolu bölgelerindeki birçok ilde hissedilen depremde, Düzce'deki bazı köylerde ahırlar yıkıldı, evlerde sadece hasar ve duvarlarında çatlaklar oluştu. Depremde, 79 kişi yaralanırken, 1 kişi kalp krizi, 1 kişi de panikle koşarken düşüp yaşamını yitirdi.

Sarsıntıyla birlikte yataklarından fırlayıp, panik içinde sokaklara çıkan vatandaşlara, AFAD tarafından 10 bin battaniye ile 480 aile tipi, 20 genel maksat çadırı gönderildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da depremin ardından bölgeye gitti. AFAD'dan yapılan açıklamada, Düzce Gölyaka merkezli depremin ardından geçen 7 saatte kaydedilen artçı sarsıntı sayısının 114 olduğu belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da halka psikolojik destek sağlamak üzere 10 ekip görevlendirdi.