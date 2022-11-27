AK Parti’de ‘Büyük İstanbul’ buluşması! Başkan Erdoğan’a koreografi sürprizi

AK Parti, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için bugün start verdi.

ON BİNLERİ SELAMLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Galatasaray NEF Stadyumu'nda "Büyük İstanbul Buluşması" saat 17.00'de başladı. On binlerce vatandaş saatler öncesinden stadyumu doldurdu ve Başkan Erdoğan'ı bekledi.

17.00 sularında stadyuma gelen Başkan Erdoğan tüm alanı yürüyerek dolaştı ve on binlerce vatandaşı selamladı.

STADIN BELİRLİ YERLERİNE PANKARTLAR ASILDI

Stadın belirli yerlerine "Öyle Bir Kazanacağız Ki Kimse Kaybetmeyecek", "İrade Sende, Sandık Güvende", "İstanbul Hazır, Türkiye Yüzyılı Başlıyor", "Sandık Sandık, Mahalle Mahalle Büyüyor", "Güçlü Lider, Büyük Türkiye", "Hep Aynı Aşkla Liderinin Yanında" yazılı pankartların asıldığı görüldü.

BAŞKAN ERDOĞAN KOREOGRAFİSİ

Başkan Erdoğan'ın kürsüye çıkmasının ardından tribünlerde AK Partili gençlerden bir kareografi sürprizi geldi. "İstanbul'un sözü tamam inşallah" parkartının arasında Başkan Erdoğan'a ait görselin çıktığı anlarda Kıraç'ın "Endamın Yeter" şarkısı tribünleri inletti.