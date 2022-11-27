Ülkemizi her karışıyla güvenli hale getireceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana Meydanı'nda düzenlenen, ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Büyükşehir Yatırımları ve Afşar Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Tesislerin Toplu Açılış Törenine katıldı. Konuşmasına, Pençe- Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan 3 askere Allah'tan rahmet dileyip alandakilerden şehitler için Fatiha okumalarını isteyerek başlayan Erdoğan, "Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için diyen şairin ifade ettiği gibi milletimizin ve devletimizin bekası, huzurlu ve güçlü geleceğimiz için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı şükranla yad ediyoruz. İnşallah bu harekatlarla adım adım ülkemizi, sınırları ötesinden başlayarak, her karışıyla güvenli hale getirmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

'LAF DEĞİL İŞ ÜRETİYORUZ'

Konya'nın sadece geçmişiyle övünen değil, aynı zamanda bitip tükenmek bilmeyen bir enerjiyle, kararlılıkla, çalışkanlıkla geleceğini de inşa eden bir şehir olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Biz de bugün burada işte bu inşanın yeni tezahürlerini, yeni eserlerini resmen hizmete açmak üzere sizlerle birlikteyiz. Laf değil, iş üretiyoruz iş. Sanayinin şehri Konya'ya, ASELSAN öncülüğünde 470 milyon liralık yatırımla kurduğumuz dünya çapında üretim yapacak bir silah sistemleri fabrikasının resmi açılışını bugün buradan yapıyoruz. Bu fabrikamız uzaktan kumandalı silah sistemleri başta olmak üzere, her türlü çap ve kalibredeki silah üretimiyle ülkemize savunma sanayinde çok üstün özellikler kazandıran bir tesistir. Bugün resmi açılışını yapıyoruz. Böylece Konya, av tüfeğiyle başlayan silah üretimi serüvenini küresel bir oyuncu seviyesine çıkararak hem kendisinin hem ülkemiz önünde yepyeni pencereler açmıştır" diye konuştu.

ALANINDAKİ EN BÜYÜK KÖPRÜ

ERDOĞAN, "Bugün Eğiste Hadimi Viyadüğü, 420 metrelik tüneli, 6 kilometrelik Çumra bağlantısıyla gerçekten iftihar verici bir eserin açılışını yapıyoruz. Eğiste Hadimi Viyadüğü, yükseklikleri 42 ile 166 metre arasında değişen 8 orta ve 2 kenar ayakları ile kendi alanında ülkemizin en büyük köprüsüdür" diye konuştu.

"BARINAKTAKİ VAHŞETİN YAKIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

KONYA'DAKİ hayvan barınağında yaşanan vahşetle de ilgili konuşan Erdoğan, "Belediyemizin hayvan barınağından gelen, orada görevli 2 vicdansızın sebep olduğu görüntüleri biz de üzüntü ile takip ettik. Haklarında hemen adli ve idari takip başlatılıp, sorumlular hemen tutuklanmış, bir daha benzer görüntülerin yaşanmaması için gereken tedbirler alınmıştır. Hayvanlar da bize Allah'ın bir emanetidir. Onlardan elbette istifade edeceğiz ama asla zulmetmeyeceğiz, eziyet etmeyeceğiz. Kalkıp da hayvanlara zulmetme hakkına kim nerede olursa olsun sahip değildir. Hayvanların korunmasıyla ilgili en ileri yasal düzenlemeleri uygulamaya geçirmiş bir yönetim olarak, bu konuda yakın takipte olacağımızdan kimse şüphe etmesin" dedi