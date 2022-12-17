Başkan Erdoğan’dan Mardin’de önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Mardin Derik Ovası Sulaması", "Midyat-Nusaybin Yolu", "Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme" ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Sevgili Mardinliler, uzun bir aranın ardından sizleri muhabbetle, hasretle selamlıyorum. Elhamdülillah bu ne coşku. Resmi rakam nedir dedim. Dediler ki, 75 bin kişi meydanda. Bu 2023'e yürüyüşün coşkulu adımıdır.

Biz tarihin, kültürün, medeniyetlerin şehri Mardin'i Allah için seviyoruz. Kardeşliğin şehri Mardin'i sahşo olduğu güzelliklerden koparmak için çok uğraştılar, her türlü fitneyi, zulmü denediler. Ama hamdolsun Mardin ne olduğunu asla unutmadı. Terör belasından kurtuldukça Mardin bu altyapının hakkını verdi, Mardin asla ne olduğunu unutmadı. Şehrimize getirdiğimiz eserlerle Mardin'i zenginleştirdik. Bu süreçte neler yaşadığımızı neler yaşadığımızı sizler biliyorsunuz. Yüz yerden yaralı da olsak Mardin'e hizmet etmekten eser getirmekten asla geri durmadık.

Bugün sizlerle hasret gidermenin yanında Mardin'e kazandırdığımız toplam yatırım bedeli 8,5 milyar TL'ye, güncel bedeli 17,5 milyar TL'ye ulaşan yüzlerce eser ve hizmetin resmi açılışını da yapıyoruz.

"3 PETROL KUYUSUNUN AÇILIŞINI YAPIYORUZ"

Eğitimden anasınıfından liseye kadar yapımı tamamlanan okulları hizmete açıyoruz. Artuklu Üniversitemizin yeni dersliklerini de bugün hizmete açıyoruz. Havuzların, spor salonları, yurtlarımız ve bakım onarım çalışmalarının açılışlarını yapıyoruz.

Ülkemizde birçok yerde olduğu gibi Mardin'de de petrol arama çalışmalarını hızlandırdık. Bugün 3 petrol kuyumuzun açılışını yapıyoruz. Ömerli, Dargeçit, Midyat ilçelerimize getirilen doğal gazın açılılını buradan gerçekleştiriyoruz.

Bu yatırımların şehirlerimize kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Mardin'de bölünmüş yolları toplamda 272 kilometreye çıkarttık. Hızlı tren projemizi Adana'dan Mardin'e kadar uzatacağız.

MARDİN HAVALİMANI'NIN ADI DEĞİŞİYOR

Mardin Havalimanı'nın adını Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirelim dedik. Kabul edenler, etmeyenler... İttifakla kabul edilmiştir. Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştiriyoruz.

Mardinli çiftçilerimize 3.2 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. İnşalah önümüzdeki dönemde Mardin'i çok daha büyük eserlerle buluşturmayı sürdüreceğiz. 2023 zaferinden sonra ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına birlikte sokacağız. 2023'te sandıklardan gümbür gümbür geliyor muyuz? Size inanıyorum ve güveniyorum.

"SİZLERİ BİRBİRİNİZE DÜŞÜRMEK İSTEDİLER, BİZ ENGELLEDİK"

Türkiye'nin de, Mardin'in de bugünlere nasıl geldiğinin en büyük şahidi sizlersiniz. Daha 7 yıl önce çukur eylemleri ile Mardin'in ilçelerini yakıp yıktılar. Mardin'e bunu yaşatanların derdi asla sizler değildiniz. Türkiye'yi çukura atmak için Mardinlileri kalkan yapanların derdi bu ülke değildi. Benim Kürt kardeşlerime çok çektirdiler. Hem Kürt'üz dediler, hem vurdular. Çukurlara gömdüler. Terör örgütünün Nusaybin'de, Derik'te tahrip ettiği yolları biz yaptık. Derik'te Kaymakamımızı bunlar şehit etti. Derdi neydi, buraya hizmet etmekti. Ağızlarından özgürlüğü düşürmeyenlerin, sizleri esir etmesinin önüne biz geçtik. Müslüman'ı ile, Süryani'si ile Ezidi'si ile sizleri birbirine düşürmesi planının önüne biz geçtik.

Bu topraklarda yaşayan insanların kanları üzerine kendilerine saltanat kurmak isteyenlerin planlarının bir yenisi her gün ortaya saçılıyor. Bütçe Komisyonu bitti, 325 oyla Cumhur İttifakı bunları duman etti.

Bay Kemal, 6 yaşındaki çocuğı konuşuyorsun, bizim ciğerimiz yanıyor. O bir felaket ayrı bir konu. 12-13-14 yaşında Kandil'e kaçırılan o yavrular için bir kelime ettin mi? O terör örgütlerinin taciz ettiği yavrular ile ilgili bir cümle kullandın mı? Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret ettin mi, helalleştin mi? Ah cambaz ah. Helalleşmeye geldim diyor. Helalleşeceksen Diyarbakır'a git. HDP'ylesin. HDP ne yapıyor, Kandil ile iş tutuyor. Kandile'e karşı senin ciğerin yok ciğerin, bir laf edemezsin.

Karşıma bir tane muhteşem bir tablo koymuşlar. Üzümümüz Şire'dir, 6'lı masa fitnedir. Reis sen dik dur, Mardin seninledir. Doğru mu, doğru. Ben de Mardin ile beraberim. Mardin inşallah çok daha muhteşem olacak.

Ortak geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz. Demokrasimizin eksikleri varsa birlikte tamamlayacağız. Kardeşlerimizi güçlendirmenin önünde engeller var ise onları kaldıracağız. Aramıza kimseyi sokmadan işimize bakacağız. Bunun için ne diyoruz, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacğaız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.

Dün Trakya'da yer altı doğal gaz terminalinin açılışını yaptık. Ne kadar 4 milyar 600 milyon metreküp. Onlar sağda solda dedikodu yapıyorlar, biz ise iş yapıyoruz iş. Ülkemize 20 yılda kazandırdığımız asırlık eser ve hizmetler sayesinde atılımlarımızı daha ileri taşıyoruz. Bugünkü açılış töreni ile ve 20 senede şehrimize kattıklarımızı özetle anlattık.

İMAMOĞLU DAVASI

"Bizim gündemimizde eser, hizmet, yatırım, proje, huzur, güven, umut, vizyon var. Muhalefette ne var, tam takır. Gücümüzü sizden aldık, attığımız her adımda samimiydik çünkü arkamızda siz vardınız. Eksiklerimiz olabilir, hatalarımız da vardı. Biz bunların hepsini telafi ettik, aştık. Yaptıklarımız veya yapmadıklarımızla ülkemize ve milletimize zarar vermedik.

BİZANSVARİ TAHT OYUNLARI

Uzunca süredir tek parti faşizmi artığı tiplerle muhatabız. Bunların tek malzemesi yalan, iftira, çarpıtmadır. Son günlerdir bir mahkeme kararı üzerinde koparılan fırtınanın ardından aynı faşist zihniyet var. Bunun ne bizimle, ne şahsımla, ne milletimizle ilgisi yok. Konu bir şahsın hakimlere hakaret ettiği iddiasıyla aldığı cezadan ibaret. Ortada ne bir fikir kavgası ne hizmet kavgası mevcut. Bir taraftan gülüyor, bir taraftan üzülüyoruz. Yalan yanlış bir sürü lafın nasıl iddialı edildikçe gülüyoruz. Birilerinin Bizansvari taht oyunlarını bizim üzerimizden oynadıklarını gördükçe üzülüyoruz.

Anayasa'nın 138'inci maddesine göre hakimler bağımsız olarak görevlerini yaparlar. Mahkemelerin verdikleri her kararı beğenmek zorunda değiliz. Bizim de eleştirdiğimiz kararlar olmuştur. Ama bu mahkeme kararlarını tanımama hakkını vermez.

Hayatımız yasaklarla mücadele ile geçti. Çözümü milli iradede bulduk. Bugün de vizyonlarımızı yarıştırabileceğimiz bir rakip arıyoruz. Kendisine altılı masa denen muhalefet cenahı karşımıza bir isim çıkaramadı. Şimdi birileri bir mahkeme kararını bizim üzerimizden kendi lehine çevirmeye çalışıyor. Bunun adı tek parti faşizmi. Biz bunu yutmayız.

Mertçe ortaya çıkıp, mücadele etmek yerine başkalarının sırtından iktidar rüyası görme hastalığından kurtulamadılar. Dün darbeciler, vesayetçiler üzerinden milli iradenin ardından dolanıyorlardı bugün yargı kararının ardından dolanıyorlar. Henüz ortada biten bir yargı kararı yoktur. Önce İstinaf'a, sonra Yargıtay'a gidecek. Mahkemenin hatası varsa orada düzeltilir. Bizi aynı oyuna alet etmeye çalışıyorlar. Biz bu oyunun içinde yer almadık, almayacağız.

Bizim için Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı önemli değil. Cumhur İttifakı adayını açıklamış, sözünü söylüyor. Avara kasnak gibi toplanıp dağılmaktan başka bir iş yapmayan altılı masa yürekleri yetiyorsa adaylarını ilan etsin. Yeter ki çamura yatmadan adayımız şudur cesaretini göstersinler. Biz de kiminle kapışacağımızı, kiminle vizyon yarıştıracağımızı bilelim. Ne 2014, ne 2018 seçimlerinde karşımıza çıkardıkları adaylar böyle bir hava oluşturabildi."